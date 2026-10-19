Señor de los Milagros: el importante encargo para el plantel de Alianza Lima durante la procesión

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cada octubre, Alianza Lima rinde homenaje al Señor de los Milagros a través de su emblemática camiseta blanquimorada y diversas actividades religiosas. Este 2026, el plantel victoriano tendrá una participación especial durante la procesión del Cristo Moreno.

Alianza Lima en procesión del Señor de los Milagros

Alianza Lima tendrá un protagonismo único en la procesión del Señor de los Milagros de este miércoles 28 de octubre. El periodista deportivo Gerson Cuba reveló que los jugadores del club victoriano van a cargar el anda del Cristo Moreno durante su paso por la avenida Alfonso Ugarte.

Esta participación tiene un significado especial para la institución de La Victoria, que desde hace décadas mantiene una estrecha relación con el Señor de los Milagros.

Y es que la devoción al Cristo Moreno no solo se vive en octubre, sino que también forma parte de la identidad del club y de una de sus costumbres más reconocidas: la blanquimorada.

El plantel de Alianza Lima cargará el anda del Señor de los Milagros este 28 de octubre, durante la procesión que recorrerá la avenida Alfonso Ugarte. Una participación especial del equipo blanquiazul en una de las tradiciones religiosas más importantes del Perú. https://t.co/1Y239blaIq Lee también Pablo Guede tendría nuevos objetivos en Alianza Lima: estos son los fichajes que se evalúan para 2027 October 18, 2026

Blanquimorada de Alianza Lima cumple 55 años

La blanquimorada de Alianza Lima nació el 3 de octubre de 1971, cuando el equipo la estrenó ante Sporting Cristal y ganó 2-0 con goles de Teófilo Cubillas y César Cueto.

Detrás de esta tradición estuvo José Carrión Meigg, conocido como el 'Chino Pepe', utilero del club y devoto del Señor de los Milagros. En aquella época, Alianza Lima tenía dificultades económicas para conseguir nuevos uniformes y tampoco contaba con la tela azul necesaria para confeccionar las camisetas habituales.

Ante la urgencia de contar con otra indumentaria, Carrión recurrió a la tela morada, un color relacionado con los hábitos de los devotos del Cristo Moreno.

Aunque la decisión generó inicialmente el rechazo de un directivo, la victoria frente a Sporting Cristal ayudó a que el equipo volviera a utilizar el uniforme en su siguiente compromiso.

Esta vez, Alianza Lima enfrentó a Carlos A. Mannucci en Trujillo y ganó por 3-2. Con esos resultados, la camiseta morada comenzó a ganar un lugar especial en el club y quedó asociada a los partidos disputados durante octubre.

Con el paso de los años, la blanquimorada se convirtió en uno de los símbolos más representativos de Alianza Lima. Su diseño cambia según la temporada, pero mantiene el homenaje al Señor de los Milagros como principal motivo de su uso.

En 2026, el club presentó una nueva camiseta diseñada por Nike para celebrar los 55 años de esta tradición, bajo el concepto 'Devotos de La Victoria'. El lanzamiento también coincidió con las celebraciones por los 125 años de fundación de la institución.

Así, Alianza Lima mantiene vigente su vínculo con el Señor de los Milagros a través de la blanquimorada y sus actividades religiosas. Este 28 de octubre, el plantel blanquiazul cargará el anda durante la procesión por la avenida Alfonso Ugarte.