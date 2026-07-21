Concierto de Harry Styles en Brasil se cancela a último momento por problemas de salud

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este martes, los fans de Harry Styles en São Paulo vivieron una jornada de desconcierto y tristeza. El cantante británico canceló de manera inesperada el concierto que debía ofrecer esa noche en el estadio MorumBIS, como parte de su gira mundial Together, Together.

Triste sorpresa para los seguidores

La productora Live Nation Brasil explicó que la suspensión se debió a un "problema de salud en la gira", sin precisar si estaba relacionado directamente con el artista o con algún miembro de su equipo.

La noticia se difundió pocas horas antes del espectáculo, cuando miles de seguidores ya se dirigían al estadio o aguardaban en los alrededores. El recital iba a ser la tercera presentación de Styles en São Paulo, tras dos exitosas noches los días 17 y 18 de julio. La cancelación generó una ola de mensajes en redes sociales, donde los fans expresaron tanto su preocupación por la salud del artista como su frustración por la suspensión.

¿Qué ocurrirá con los boletos?

Live Nation Brasil anunció que los boletos serán reembolsados a través del mismo canal de compra y que Ticketmaster Brasil enviará un correo con detalles a los asistentes afectados.

Como alternativa, los organizadores ofrecieron a los compradores acceso exclusivo a la venta de entradas para el concierto del viernes 24 de julio, última fecha programada de Styles en Brasil. Sin embargo, advirtieron que la disponibilidad será "extremadamente limitada".

Concierto tras concierto

La cancelación en São Paulo representa el primer cambio en la agenda de Together, Together, la tercera gira mundial de Styles como solista, que acompaña su cuarto álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally. El recorrido comenzó el 16 de mayo en Ámsterdam y contempla 68 conciertos en siete países, con cierre el 13 de diciembre en Sídney, Australia.

Tras Brasil, el cantante tiene previsto presentarse en Ciudad de México con seis fechas entre el 31 de julio y el 10 de agosto, antes de iniciar una residencia de 30 conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York, que incluirá los espectáculos especiales conocidos como Harryween.

Cabe señalar que antes de llegar a Sudamérica, Styles protagonizó una residencia histórica de 12 conciertos consecutivos en el estadio Wembley de Londres, superando el récord de 10 presentaciones establecido por Coldplay en 2025. Durante la última noche, el 4 de julio, rindió homenaje a sus antiguos compañeros de One Direction, agradeciendo la influencia que tuvieron en su carrera.

La cancelación del concierto en São Paulo fue un golpe inesperado para los fans, que aguardaban con entusiasmo una nueva noche junto a Harry Styles. Aunque la noticia generó frustración, la prioridad es la salud del artista, cuya gira continuará en México, Estados Unidos y Australia.

Para sus seguidores, el recuerdo de sus dos primeras presentaciones en Brasil y el récord histórico en Wembley son prueba de que, incluso en medio de contratiempos, Styles sigue marcando hitos en la música internacional.