Reniec anuncia NUEVOS horarios para este LUNES 27: Conoce las sedes habilitadas y los trámites disponibles

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A días de las celebraciones por Fiestas Patrias, el Reniec ha anunciado una actualización en sus horarios y servicios disponibles para el próximo lunes 27 de julio, una fecha considerada feriado no laborable para el sector público del país.

¿Cuáles serán los horarios para este lunes 27 de julio?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que los ciudadanos que necesiten recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) o realizar algún trámite podrán acudir a los puntos de atención habilitados este lunes 27 de julio.

De acuerdo a un documento publicado en la página oficial del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se establece que habrán 22 regiones que funcionarán en horarios especiales que regirán desde las 8:30 a.m. hasta las 16:45 p.m.

La institución realizó este anuncio en el marco de las actividades por Fiestas Patrias, periodo en el que suele incrementarse la demanda de servicios relacionados con la documentación personal debido a viajes, gestiones administrativas y otros trámites ciudadanos.

¿Necesitas recoger tu DNI o realizar un trámite este lunes 27 de julio?



Revisa los puntos de atención habilitados en el siguiente enlace. https://t.co/5kc5h21a0p



Recuerda que la atención de trámites de DNI en en los Centros MAC es previa cita marcando el 1800 a través de Aló... pic.twitter.com/jnQQzA5Tma — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) July 25, 2026

A través de sus canales oficiales, la entidad recordó a los usuarios revisar previamente la lista de oficinas disponibles y sus respectivos horarios de atención antes de acudir presencialmente. Asimismo, precisó que los trámites de DNI en los Centros MAC requieren una cita previa, la cual puede ser gestionada comunicándose al número 1800 o mediante la plataforma MAC Perú.

Regiones del Perú en el que habrá sedes habilitadas

Amazonas Áncash Apurímac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huánuco Ica Junín La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martín Tacna Ucayali

Reniec recomendó a la población verificar la información oficial antes de trasladarse a una sede, con el objetivo de evitar inconvenientes y agilizar la atención. Además, recordó la importancia de mantener actualizado el DNI, documento indispensable para realizar diversas operaciones civiles y administrativas.

La entidad publicó la información junto con una pieza gráfica en la que detalló la disponibilidad de sus puntos de atención para el lunes 27 de julio, invitando a los ciudadanos a consultar los canales oficiales para conocer las sedes habilitadas.

Finalmente, con esta medida, el Reniec busca facilitar el acceso a sus servicios durante una fecha cercana a los feriados nacionales en la que la demanda puede aumentar por el descanso de los ciudadanos, garantizando que puedan continuar con sus trámites de identificación de manera ordenada y segura este lunes 27 de julio en el horario establecido.