SISMO remece Arequipa HOY, 25 de octubre: Conoce AQUÍ la magnitud y el epicentro del temblor sentido este domingo

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP) registró un nuevo sismo en Arequipa este domingo 25 de octubre. Conoce cuál fue el epicentro y la magnitud de este movimiento telúrico.

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Nuestro país se ubica en el llamado 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo, por lo cual, el IGP, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, mantiene constante monitoreo de los movimientos telúricos que puedan sacudir Perú.

De acuerdo al más reciente reporte del IGP, el nuevo movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.5 alrededor de las 12:11 p.m. de hoy, precisamente a 35 km al suroeste de Caravelí, Caravelí, en Arequipa

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0751 Fecha y Hora Local: 25/10/2026,12:11:51 Magnitud: 4.5 Profundidad: 78 km Latitud: -16.04 Longitud: -73.20 Intensidad: II-III Caravelí Referencia: 35 km al SE de Caravelí, Caravelí - Arequipa https://t.co/eLOQy54l9F — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 25, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy?

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) sostuvo que el último sismo sentido en Arequipa este domingo, tuvo como epicentro la zona de Mariano Nicolás Valcárcel, Camaná , con una latitud de -16.04 y longitud -73.20.

En ese marco, exhortó a la ciudadanía a mantener siempre la calma, evaluar la situación y ayudar a los demás. Asimismo, les recuerda que durante un evento de mayor intensidad, deben alejarse de las ventanas, repisas o cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.5 con epicentro en Mariano Nicolás Valcárcel, Camaná - Arequipa. https://t.co/ZXn6TAWAF9 — COEN - INDECI (@COENPeru) October 25, 2026

Aliste una mochila de emergencia ante sismos

Frente a estas circunstancias, se recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual debería contar con implementos que necesiten los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables al momento de alistar un equipo como este:

Alcohol o desinfectante

Medicina

Pastillas

Vendas y curitas

Toallas y frazadas

Agua embotellada

Alimentos enlatados

Linterna y radio a pilas

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Del mismo modo, si tienes una mascota en casa, el Dr. Rodrigo Rondón, conductor del bloque "Patitas Felices", recomienda que se tenga una mochila aparte, la cual debe contener su comida especial, de preferencia en tamaño mediano, agua con un recipiente, plato para servirle y si es posible, una manta.

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es recomendable no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse, situación que podría demorar la ubicación de personas eventualmente afectadas.