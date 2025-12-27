Temblor sacude Perú HOY, 27 de diciembre: ¿Cuál fue el epicentro y magnitud del ÚLTIMO sismo?

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú se ha visto sorprendido por una serie de sismos en este último fin de semana. Conoce cuál fue el epicentro y la magnitud del último temblor registrado este sábado, 27 de diciembre, de acuerdo al más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

¿Dónde fue el último sismo en Perú?

Nuestro país se ubica sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo, por lo cual, el IGP, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, mantiene constante monitoreo de los movimientos telúricos que puedan sacudir Perú.

La noche de ayer, viernes 26 de diciembre, la capital se vio sorprendida por la noche con un temblor de magnitud 4.8 en la escala de Ritcher, a 52 kilómetros al suroeste del Supe Puerto, en Barranca. Sin embargo, cuando todos creían que la tierra se había calmado, otros dos sismos sacudieron el país este sábado.

De acuerdo al reporte del IGP, este 27 de diciembre, un temblor de magnitud 3,5 se registró a las 04:39 a.m. a 35 kilómetros al suroeste de Locumba, Jorge Basadre, en el departamento de Tacna. Este fenómeno se registró a una profundidad de 52 kilómetros con una latitud de -17.83 y longitud de -71.00.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), a través del módulo de monitoreo y análisis, indicó que el punto exacto de este último fenómeno tuvo como epicentro el continente. La intensidad alcanzó el nivel II-III en la escala de Mercalli Modificada.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0827

Fecha y Hora Local: 27/12/2025 04:39:07

Magnitud: 3.5

Profundidad: 52km

Latitud: -17.83

Longitud: -71.00

Intensidad: II-III Locumba

Referencia: 35 km al SO de Locumba, Jorge Basadre - Tacna — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 27, 2025

Otro temblor registrado este sábado

Sin embargo, ese no fue el único temblor registrado este sábado, ya que horas previas, precisamente a la 1:17 a.m., otra actividad sísmica, considerada leve, remeció Lima. Según el IGP, fue de magnitud 3.5 a 25 kilómetros al suroeste de Mala, Cañete, con una profundidad de 54 kilómetros con una intensidad nivel II-III. El COEN-INDECI indicó que el epicentro de ese movimiento telúrico fue en el mar.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0826

Fecha y Hora Local: 27/12/2025 01:17:06

Magnitud: 3.5

Profundidad: 54km

Latitud: -12.85

Longitud: -76.76

Intensidad: II-III Mala

Referencia: 25 km al SO de Mala, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 27, 2025

Noticia en desarrollo...