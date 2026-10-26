SJM: Sicarios balean a chofer de la empresa Cora Cora S.A. frente a su hijo y 20 pasajeros

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un conductor de la empresa de transportes Cora Cora S.A. fue atacado a balazos mientras manejaba su unidad con 20 pasajeros a bordo, a la altura del Mall del Sur, en San Juan de Miraflores (SJM). El atentado ocurrió frente a su hijo, quien también trabajaba en el bus y terminó auxiliándolo tras la balacera.

Balacera deja herido a chofer en SJM

El ataque se registró en la cuadra tres de la avenida Los Héroes, cuando el vehículo cubría su ruta habitual desde Villa María del Triunfo hasta Surquillo. Según información policial, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta interceptaron la unidad y dispararon hasta cinco veces contra la cabina del conductor, para luego escapar con rumbo desconocido.

En medio de los disparos, los pasajeros vivieron momentos de terror y tuvieron que agacharse para protegerse de las balas. Mientras tanto, el hijo del chofer, que se encontraba en la parte posterior cobrando los pasajes, se acercó para verificar su estado y pedirle que detuviera el vehículo hasta la llegada de la Policía.

"Fue de un momento a otro. Escuché un ruido muy fuerte y la gente entró en pánico. Me acerqué a ver si el chofer estaba bien. Pero mi papá estaba muy herido. Entonces le digo que detenga el carro para que pueda venir la policía . A los pocos minutos llegaron y lo llevaron al hospital. De momento se encuentra estable y libre de cualquier riesgo (...) Es la primera vez que nos pasa esto. Pero en la empresa no sé si ya ha ocurrido un indicio de tipo extorsión. Yo no logré ver cómo eran los atacantes. Pero los pasajeros dicen que eran personas en una moto", expresó el hijo de la víctima.

El conductor fue identificado por la Policía Nacional como José Vera Rojas, de 71 años. Tras resultar herido, fue trasladado al hospital María Auxiliadora, donde permanecía bajo supervisión médica durante la madrugada. De acuerdo con la información proporcionada por su hijo, su estado de salud era estable y se encontraba fuera de peligro.

🔴🔵 SJM: Conductor de la E.T. Coracora S.A. es atacado a balazos frente a su hijo. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGPpY5 https://t.co/FDXCseaVYt October 26, 2026

Pasajeros preocupados

El atentado también generó preocupación entre los usuarios del transporte público, quienes señalaron que no sería la primera vez que ocurre un ataque en esa misma zona. Uno de los pasajeros que viajaba en el bus manifestó su temor ante la inseguridad y la necesidad de continuar utilizando estos vehículos para movilizarse diariamente.

"Es la segunda vez, qué pasa la primera fue aquí al frente (...) Creo que la gran mayoría, pero nos debemos tomar buses. Lamentablemente uno vive del día a día y nadie está libre de nada", indicó uno de los pasajeros que estaba en el bus al momento del ataque.

Tras culminar las diligencias en el lugar, los peritos de Criminalística y los agentes de la Policía Nacional trasladaron el bus hasta la sede de la Dirincri de San Juan de Miraflores, donde continuarán las investigaciones correspondientes. En la zona existen varias cámaras de seguridad que podrían resultar fundamentales para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del atentado.