Perrito se cuela en desayuno electoral de Carlos Bruce en VMT y asistentes tienen inesperada reacción

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El desayuno electoral de Carlos Bruce en Villa María del Triunfo tuvo un invitado que nadie esperaba. Un pequeño perrito se acercó hasta la mesa donde el candidato compartía con su equipo y, al parecer, dejó clarísimo que también quería ser parte del desayuno electoral.

Perrito en desayuno electoral de Carlos Bruce

El curioso momento ocurrió durante la actividad que Carlos Bruce, candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, realizó este 4 de octubre en Villa María del Triunfo.

La jornada se desarrollaba al aire libre cuando un pequeño can de color gris apareció cerca de la mesa donde Carlos Bruce compartía con integrantes de su equipo de campaña.

El animal se acercó hasta los asistentes y se paró en dos patas, haciendo un gesto que rápidamente fue interpretado por los presentes como una solicitud de comida. La escena fue captada por las cámaras de televisión y, lejos de ignorar al inesperado visitante, Bruce decidió atenderlo.

El animal llegó hasta donde estaba el público y se puso en dos patas, un gesto que todos entendieron como un pedido claro de comida. Todo quedó grabado por la televisión y, lejos de ignorar al curioso visitante, Bruce eligió atenderlo.

El candidato de Somos Perú solicitó uno de los trozos de comida que tenía una de sus acompañantes y se levantó de su asiento para acercárselo al perrito. El can recibió el alimento con entusiasmo, protagonizando una escena que llamó la atención de quienes se encontraban alrededor.

Carlos Bruce da de comer a perrito

Pero el perrito no parecía dispuesto a conformarse con una sola porción. Después de recibir el primer trozo de comida, volvió a acercarse a la mesa para insistir con su particular pedido.

Ante ello, Carlos Bruce repitió el gesto hasta en tres ocasiones. Cada vez que el pequeño animal regresaba, el candidato de Somos Perú le facilitaba un poco más de comida, mientras los demás asistentes observaban la escena.

La situación terminó involucrando a toda la mesa. Al ver la insistencia del can y la reacción de Carlos Bruce, las personas que lo acompañaban también decidieron sumarse y le dieron más comida.

El momento generó una reacción de alegría entre los presentes, según se pudo apreciar en las imágenes difundidas por América Noticias.

Bruce arremete contra presidente del JNE

Hablando de Carlos Bruce, el candidato también aprovechó para cuestionar al presidente del JNE, Roberto Burneo, por no haber definido antes de las elecciones qué pasaría si una lista resulta ganadora y su primer regidor ya fue alcalde.

Bruce calificó de "cobarde" la actuación de Burneo y, en medio de sus cuestionamientos, también hizo un llamado a los ciudadanos para que participen masivamente de esta jornada electoral.

Así, el desayuno electoral de Carlos Bruce en VMT quedó marcado por la inesperada aparición del perrito, quien se acercó a la mesa en busca de comida. El candidato de Somos Perú y los asistentes reaccionaron dándole alimento hasta en varias ocasiones.