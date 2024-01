"Solo le agarré de la blusa y exigí justicia por mi esposo": Ruth Bárcena negó haber agredido a Dina Boluarte

23/01/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista exclusiva para Exitosa, Ruth Bárcena, viuda de Leonardo Hancco, una de las víctimas mortales en las protestas en Ayacucho, negó haber agredido a la presidenta Dina Boluarte.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, la mujer precisó que nunca agredió a la mandataria y solo la tomó de su blusa para que escuche su pedido de justicia.

"No la he agredido, no tiene ningún hematoma. Yo quería que me escuche. Yo le agarre de la blusa y le dije 'aquí estoy señora Dina, exijo justicia por la muerte de mi esposo", declaró para nuestro medio.

Niega agresión a presidenta

El incidente, que involucra a la presidenta, tuvo lugar durante un serio altercado en Ayacucho. Ruth Bárcena detalla que, al no obtener respuesta y justicia por la muerte de su esposo, se acercó a Boluarte, agarrándola de la blusa para exigirle que escuchara su clamor.

"¿De qué manera logré que me escuche? Agarrándome de la blusa. Le dije: señora Dina, escúcheme, por causa de usted murió mi esposo, aquí estoy pidiendo justicia por mi esposo, necesito ser escuchada y que llegue justicia por el asesinado de mi esposo", expresó.

En esa línea, Bárcena denunció la falta de avances en la investigación y la impunidad que rodea a los asesinatos de ciudadanos en Ayacucho. Por ello, hace un llamado al ministro de Justicia para que haga respetar los derechos de las víctimas y se encuentre a los culpables.

"Por el jaloneo que yo le he dado a la presidenta reclamando justicia por la muerte de mi esposo, eso sí me investigaron rápido. Para eso sí me levantaron una denuncia rápido, pero para investigar los asesinatos en Ayacucho", mencionó.

Pide justicia

Asimismo, la viuda de Leonardo Hancco señaló que hasta que no consiga justicia por la muerte de su esposo continuará haciéndole frente a las autoridades.

Bárcena, quien se presentó voluntariamente ante la Fiscalía, lamenta la falta de apoyo y diálogo por parte de las autoridades. Así destacó que, a pesar de haberse reunido con el ex ministro José Tello en el pasado, la actual presidenta Boluarte nunca mostró disposición para disculparse.

"El día de ayer yo, voluntariamente, con mis abogados de DDHH me apersoné para ponerme a disposición de la investigación (...) porque yo no he matado a nadie, voy a colaborar en todas las investigaciones", manifestó.

De esta manera, Ruth Bárcena negó haber agredido a Dina Boluarte durante una actividad oficial llevada a cabo el último sábado en Ayacucho.