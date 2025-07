Ganador de 'Yo Soy' sufre tocamientos indebidos de mujeres durante concierto

26/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jonatan Angles, conocido por su imitación de Mario "El Pájaro" Gómez en Yo Soy, vivió un momento desagradable durante una reciente presentación. En pleno concierto, algunas mujeres del público le hicieron tocamientos indebidos, generando incomodidad y una ola de reacciones en redes tras difundirse el video.

Jonatan Angles denuncia tocamientos indebidos

El hecho ocurrió durante una reciente presentación en la que Jonatan Angles animaba con su ya conocida energía, metiéndose entre el público para cantar y hacer vibrar a sus fans. Sin embargo, la situación se salió de control cuando un grupo de mujeres se acercó demasiado y comenzó a tocarlo inapropiadamente, en especial por la parte trasera.

En el video, que rápidamente se hizo viral en TikTok, se puede ver cómo el imitador de Vilma Palma e Vampiros intenta seguir animando, pero muestra gestos evidentes de incomodidad mientras las asistentes insisten en acercarse más de la cuenta.

Pese a su reacción de desaprobación, las mujeres no se detienen hasta que finalmente un miembro de seguridad interviene y pone una mano para protegerlo.

"Gracias al seguridad por poner la mano", escribió el artista en su publicación, dejando en claro que lo vivido no fue algo aislado, sino parte de una realidad incómoda que afecta a muchos artistas durante sus shows en vivo.

Jonatan Angles habla de respeto y límites

Junto con el video, Jonatan Angles decidió romper su silencio y alzar la voz sobre lo que vivió. " A mí tampoco me gusta que me toquen sin mi permiso . Nunca digo nada porque no quiero que piensen que soy creído. Simplemente, me alejo", confesó en su cuenta de TikTok.

Además, dejó una reflexión que ha sido ampliamente compartida y celebrada por sus seguidores: " Cosas que no debían volver a ocurrir ni en hombre ni en mujer ". Con esa frase, Jonatan Angles dejó claro que el consentimiento no es una cuestión de género, sino de respeto básico entre personas.

Los comentarios de apoyo no tardaron en llegar. Entre los mensajes más destacados se leía: "Qué les pasa a esas mujeres, si fuera al revés, estarían indignadas" y "Me parece muy bueno que lo pongas en evidencia, el respeto nunca debe faltar".

El ganador de Yo Soy en 2016 compartió lo ocurrido durante el concierto para visibilizar una situación que, aunque muchos callan, sigue ocurriendo. Tras sufrir tocamientos indebidos por parte de varias mujeres del público, Jonatan Angles dejó en claro que el respeto debe estar presente en cualquier show, sin importar el género del artista.