Sunarp y Minedu firman convenio que beneficiará a más de 30 colegios de todo el país

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y el Ministerio de Educación (Sunedu) unen esfuerzos en pro de la educación en el país. Para contribuir a que miles de estudiantes peruanos accedan a mejores condiciones educativas, suscribieron un convenio que permitirá sanear más de 30 mi colegios a nivel nacional.

Mejora en infraestructura y servicios básicos

Ante la necesidad de avanzar en la regularización de miles de instituciones educativas, la alianza cobra importancia para aliviar su situación jurídica, que representa una de las dificultades para la mejora de la infraestructura y facilitar el acceso a servicios básicos. Gracias al acuerdo, se agilizarán los procedimientos registrales relacionados al saneamiento físico-legal.

En la firma del convenio participó el presidente de la Sunarp, Armando Miguel Subauste Bracesco, quien destacó que esta acción representa un avance histórico hacia la modernización de los servicios registrales. Además, reafirmó en compromiso de la institución que preside con la educación en el Perú.

Armando Subauste de Sunarp y Luis Alemán de Minedu dándose un saludo.

"Hoy marcamos un hito histórico en la modernización de los servicios registrales del país. Gracias a este convenio, el Ministerio de Educación podrá presentar títulos de manera digital, sin necesidad de desplazarse, facilitando y agilizando los procedimientos registrales", manifestó.

También destacó la utilidad de la transformación digital como una herramienta que servirá para darle beneficios concretos a la ciudadanía, sobre todo a los escolares. "Con este esfuerzo conjunto, reafirmamos nuestro compromiso de poner la tecnología y los servicios registrales al servicio de la educación y del desarrollo del Perú", sentenció.

Más de 30 mil colegios necesita saneamiento

En representación del Minedu estuvo el viceministro de Gestión Institucional, Luis Antonio Alemán Nakamine, quien destacó el fortalecimiento del trabajo articulado con la Sunarp para cerrar brechas que perjudican a más de 30 mil centros educativos de todo el territorio nacional.

"Este paso es sumamente importante para la educación del país, pues nos permite seguir avanzando en el cierre de esta brecha. Sabemos que el trabajo es arduo y que el desafío es grande, pero estamos comprometidos con seguir impulsando acciones que beneficien a nuestros estudiantes", expresó.

Con la firma de este convenio entre la Sunarp y el Minedu, más de 30 mil colegios de todo el país podrán acceder a mejores condiciones educativas en beneficio de los estudiantes, al conseguirse avances en la regularización y acceso a la mejora de la infraestructura y facilitar el acceso a servicios básicos.