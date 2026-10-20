Universidad Señor de Sipán fortalece su alianza con Google For Education para potenciar el aprendizaje y la transformación digital

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

La Universidad Señor de Sipán (USS) fortalece su alianza estratégica con Google for Education para impulsar la transformación digital de sus procesos académicos y administrativos, ampliar las oportunidades de aprendizaje y potenciar las competencias tecnológicas de su comunidad universitaria.

Como parte de esta apuesta, la universidad contempla el uso de licencias Google Workspace for Education Plus para sus estudiantes, con el propósito de fortalecer sus experiencias formativas mediante herramientas digitales que facilitan la colaboración, la comunicación y el desarrollo de actividades académicas.

Esta estrategia se complementa con la participación de una delegación de la USS en el Leader Series 2026 - Higher Education, América Latina, que se desarrolla en las oficinas de Google en São Paulo, Brasil. La comitiva está liderada por el MBA Richard Acuña Núñez, presidente del Directorio, acompañado por el rector, Dr. Alejandro Cruzata Martínez, y el gerente general adjunto, Dr. Alberto Jiménez García.

Durante este encuentro internacional, las autoridades se reúnen con líderes educativos de la región para explorar cómo las herramientas de Gemini for Education y las tecnologías de Google DeepMind, junto con las experiencias de universidades referentes, pueden contribuir a transformar las aulas y fortalecer la educación superior.

La alianza entre la USS y Google for Education se materializa mediante capacitaciones dirigidas a docentes, personal administrativo y estudiantes, así como en la incorporación de licencias Google Workspace for Education Plus, que permitirán fortalecer las competencias digitales y ampliar las oportunidades de aprendizaje y colaboración en la comunidad universitaria.

La participación en este encuentro internacional se suma a los esfuerzos de la USS por integrar nuevas herramientas digitales en sus procesos académicos y administrativos, con una visión orientada al desarrollo de competencias, la mejora de la experiencia educativa y la preparación de sus estudiantes para un entorno cada vez más tecnológico.