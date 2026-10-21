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Reencuentro familiar

Hija mayor de Alejandro Toledo reaparece tras 15 años y visita por primera vez al expresidente en Barbadillo

Chantal Toledo regresó al Perú desde Estados Unidos y acudió al penal de Barbadillo junto a su tío Pedro. Meses atrás, su hermana Zaraí también visitó al fundador de Perú Posible.

Chantal Toledo visitó al expresidente.
Chantal Toledo visitó al expresidente. (Composición Exitosa)

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 21/10/2026

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Chantal Nathalie, hija mayor del expresidente Alejandro Toledo, regresó al Perú después de 15 años y visitó por primera vez a su padre en el penal de Barbadillo. Este encuentro se dio el domingo 18 de octubre, cuando llegó acompañada de su tío Pedro, hermano del exmandatario.

Chantal Toledo volvió al Perú y visitó a su padre en Barbadillo

Chantal, de 44 años, llegó al país el viernes 16 de octubre procedente de Estados Unidos, donde reside. Dos días después, acudió al establecimiento penitenciario ubicado en Ate para encontrarse con su padre, quien permanece recluido por condenas vinculadas con casos de corrupción.

Según imágenes de Canal N, se reportó su llegada cerca de las 2:10 p. m., cuando descendió de una camioneta junto a Pedro Toledo y ambos ingresaron al penal. La visita se prolongó por cerca de dos horas, pues la mujer salió del establecimiento después de las 4:00 p. m.

Durante su ingreso y salida, Chantal no brindó declaraciones a los periodistas que se encontraban en los exteriores del penal. Las imágenes difundidas por Canal N permitieron registrar su llegada y luego su retiro, en un encuentro que marcó su primera visita al exmandatario en prisión tras regresar al país.

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La visita ocurrió mientras la defensa del expresidente tramita un pedido de indulto humanitario ante el Gobierno. Sin embargo, no se han difundido declaraciones de Chantal que vinculen su presencia en Barbadillo con esa solicitud. Alejandro Toledo continúa recluido mientras afronta las consecuencias de sus procesos judiciales.

Zaraí Toledo también visitó al expresidente durante 2026

A principio de año, Zaraí Toledo Orozco también acudió al penal de Barbadillo para visitar a su padre. La visita se produjo entre enero y febrero de 2026, de acuerdo con la información proporcionada por Pedro Toledo, hermano del exmandatario.

La relación entre Alejandro Toledo y Zaraí tuvo antecedentes judiciales por el reconocimiento de paternidad. El proceso comenzó en 1992, cuando Lucrecia Orozco inició acciones legales. En 2002, el entonces presidente reconoció legalmente a Zaraí, quien tenía 14 años.

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A diferencia del reciente encuentro con Chantal, la visita de Zaraí ocurrió durante los primeros meses del año. Ambos encuentros se realizaron por separado y fueron reportados en distintos momentos. No se han difundido declaraciones de las hijas que permitan establecer motivos personales para sus respectivas visitas.

El regreso de Chantal Nathalie después de 15 años y su primera visita a Alejandro Toledo en Barbadillo marcaron el encuentro familiar más reciente. Zaraí también visitó al exmandatario a principio de año, mientras él continúa recluido por sus condenas judiciales.

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