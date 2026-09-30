San Martín: bomberos controlan incendio de dos camiones cisterna con combustible diésel en la provincia de Rioja

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un incendio de grandes proporciones afectó a dos camiones cisterna cargados con diésel en las inmediaciones del grifo Maylux, situado junto a la carretera Fernando Belaúnde Terry, en la región San Martín. El incidente ocurrió cerca de la zona de Moliselva y la base militar de Rioja.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú realizó una respuesta inmediata. La emergencia requirió de la activación de los protocolos de seguridad para controlar las llamas y evitar una tragedia en esta vía, asegurando el perímetro con los rescatistas.

Ardua labor bomberil apaga fuego en camiones de combustible en San Martín.

Despliegue del operativo en la región

En una nota de prensa del Gobierno, se detalla que la XVII Comandancia Departamental de San Martín coordinó la movilización urgente de diversas compañías para enfrentar la emergencia. En ella participaron efectivos de la Compañía N.° 86 de Moyobamba, la Compañía N.° 162 de Rioja y la B-178 de Nueva Cajamarca, sumando cinco unidades en el lugar de los hechos.

Durante aproximadamente cuatro horas, un contingente de 30 bomberos voluntarios laboró ininterrumpidamente en la zona afectada. El objetivo principal de estas arduas labores de extinción fue cortar el diésel y frenar el avance del fuego hacia áreas aledañas.

Gracias a las rápidas acciones de contención, los equipos de emergencia lograron acabar con los riesgos causados por el transporte de combustible, protegiendo así la integridad de la población en la provincia.

Controlan incendio de dos camiones cisterna en la carretera.

Trabajo conjunto entre Policía y Serenazgo

El éxito de la operación no solo dependió de los bomberos, sino también del trabajo conjunto con otras autoridades locales. Se contó con el apoyo fundamental de la Policía Nacional del Perú y el personal del Serenazgo de Rioja, quienes establecieron el cordón perimétrico necesario.

Estas instituciones se encargaron de mantener el control del área y garantizar que las maniobras de los equipos de rescate se desarrollaran sin interrupciones. Esta coordinación en la emergencias facilitó el desempeño operativo en el lugarr crítico.

En la nota informativa del Estado destaca el compromiso del personal involucrado para la mitigación del siniestro. Además, añade que la intervención oportuna en este incidente demostró la gran capacidad de respuesta de los equipos de primera línea frente a las emergencias con materiales peligrosos.