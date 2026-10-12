Conciertos de BTS en Lima dejaron más de S/ 5,8 millones en ventas de comida, bebidas y merchandising

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los tres conciertos de BTS realizados en Lima representaron un fuerte movimiento comercial para los negocios autorizados en el Estadio San Marcos. La Sunat informó que las ventas de alimentos, bebidas y merchandising superaron los S/ 5,8 millones durante las presentaciones de la banda surcoreana.

El mayor ingreso provino de la comercialización de productos oficiales y accesorios vinculados al grupo. Las ventas de ropa, artículos promocionales y otros productos de merchandising alcanzaron S/ 5.649.961, una cifra que Sunat calificó como récord desde que se iniciaron los controles tributarios en espectáculos masivos.

Merchandising concentró las ventas

La compra de productos relacionados con BTS concentró casi la totalidad de los ingresos registrados durante los tres conciertos. Los más de S/ 5,64 millones obtenidos por merchandising evidencian la demanda de los asistentes por artículos como prendas, accesorios y recuerdos de la agrupación.

En tanto, la venta de alimentos y bebidas —entre hamburguesas, cerveza, gaseosas y otros productos— sumó S/ 208.624. El monto representa una porción menor frente a las ventas de artículos promocionales, pero completa el movimiento comercial generado dentro del estadio.

La cifra total por ambos rubros superó los S/ 5,85 millones. El reporte contempla únicamente los establecimientos autorizados para operar al interior del Estadio San Marcos y no incluye las ventas informales o el gasto realizado por los asistentes en los exteriores del recinto.

Sunat verificó a 24 comercios

Un equipo de 20 inspectores tributarios de Sunat realizó controles en los 24 establecimientos autorizados para vender productos durante los conciertos. La fiscalización incluyó la verificación de inscripción en el RUC y la emisión de comprobantes de pago.

La entidad precisó que la información recolectada permitirá realizar proyecciones y cruces de datos para verificar que las ventas declaradas por los contribuyentes coincidan con las operaciones efectuadas en el evento. El objetivo es asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y promover la competencia formal.

Promotores pagaron más de S/ 18 millones

Además de las ventas internas, los promotores que llevaron a BTS al país y los propios artistas pagaron más de S/ 18 millones por concepto de tributos. Según Sunat, la declaración y el pago se efectuaron antes de la realización de los conciertos, conforme a los procedimientos establecidos.

Durante 2026, la Sunat también fiscalizó espectáculos de Bad Bunny, Alejandro Sanz, The Killers y Milo J. En conjunto con los tres conciertos de BTS, los controles realizados durante el año detectaron más de S/ 10 millones en ventas de alimentos, bebidas y merchandising