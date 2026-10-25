Violencia sexual en colegios: Minedu destina S/ 670 mil para agilizar procesos disciplinarios contra docentes involucrados

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Educación (Minedu) destinará S/ 670 364 para contratar a 64 abogados que apoyarán en los procedimientos disciplinarios contra docentes denunciados por violencia sexual. La medida busca acelerar la atención de expedientes en las unidades de gestión educativa local de distintas regiones del país.

Abogados apoyarán en los procesos disciplinarios

Los profesionales contratados brindarán asistencia en los procedimientos administrativos disciplinarios (PAD) que se tramitan en las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). El servicio tendrá una duración de dos meses y estará orientado a impulsar la revisión de expedientes relacionados con denuncias de violencia sexual contra estudiantes.

El presupuesto asignado asciende a S/ 670 364 y permitirá financiar la contratación de los 64 abogados durante el último tramo del año. La intervención comprende distintas regiones del país, donde las autoridades educativas deben atender los procedimientos y establecer las responsabilidades administrativas que correspondan.

La medida se centra en agilizar los trámites pendientes y fortalecer la atención de los casos dentro del sistema educativo. Los procedimientos administrativos permiten evaluar las conductas atribuidas a los docentes y determinar si corresponde aplicar sanciones, de acuerdo con las normas vigentes y las competencias de las autoridades responsables.

Declaró viceministro.

Más de 3.300 docentes fueron destituidos

Entre 2014 y julio de este año, 3.347 casos terminaron con la destitución de docentes por hechos contra la libertad sexual, de acuerdo con información del Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes (SIMEX). La cifra corresponde a los casos que concluyeron con esa sanción durante el periodo señalado.

Estos datos no representan el total de denuncias presentadas ni permite establecer cuántos expedientes continúan pendientes de resolución. Asimismo, tampoco corresponden específicamente a procedimientos que finalizaron con la destitución de docentes por hechos relacionados con la libertad sexual.

La atención de estas denuncias comprende actuaciones administrativas destinadas a determinar responsabilidades dentro del sector educativo. Las autoridades deben evaluar cada expediente y adoptar las medidas que correspondan conforme a la normativa. La contratación de abogados busca contribuir a que los procedimientos disciplinarios avancen en las UGEL.

La medida del Minedu pone el foco en la celeridad de las denuncias por violencia sexual contra docentes y en la revisión de los expedientes administrativos. Los S/ 670 364 asignados permitirán contratar a 64 abogados durante dos meses, mientras que los registros oficiales contabilizan 3.347 casos que terminaron en destitución entre 2014 y julio del presente año.