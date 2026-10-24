¿Te piden tomar foto a tu DNI para entrar a un edificio? Reniec lanza importante advertencia

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) advirtió a la ciudadanía no dejar que tomen foto a su Documento Nacional de Identidad (DNI) para ingresar a un establecimiento. ¿Cuáles son los riesgos de esa práctica que algunos realizan en el día a día?

Reniec: ¿por qué es peligroso permitir que fotografíen tu DNI?

Una práctica habitual al ingresar a edificios, condominios y establecimientos ha generado una advertencia de las autoridades. Se trata de la toma de fotografías al DNI de los visitantes como parte del registro de ingreso. Aunque esta medida suele justificarse por razones de seguridad, podría exponer información personal a usos indebidos.

A través de su cuenta oficial de X, el Reniec, en coordinación con la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, emitió una alerta a nivel nacional para instar a la ciudadanía a no fotografiar ni compartir imágenes del documento de identidad a través de canales no verificados.

La institución recordó que no se debe permitir que terceros fotografíen tu DNI sin justificación alguna, ya que podría facilitar que se cometan actos ilícitos entre ellos:

La suplantación de identidad: terceros podrían utilizar tus datos para hacerse pasar por ti ante otras personas o entidades.

terceros podrían utilizar tus datos para hacerse pasar por ti ante otras personas o entidades. Estafas o fraudes financieros : Tramitación no autorizada de créditos en bancos, líneas telefónicas o transacciones comerciales.

: Tramitación no autorizada de créditos en bancos, líneas telefónicas o transacciones comerciales. La creación de cuentas falsas: los datos personales que se ven en el DNI podrían emplearse para registrar perfiles fraudulentos o respaldar actividades engañosas en plataformas digitales.

¿Pueden pedirte una foto del DNI para ingresar a un edificio?

La verificación de identidad puede formar parte de los controles de seguridad de un establecimiento. Sin embargo, esto no significa que fotografiar o retener el DNI sea siempre necesario o esté justificado.

Reniec recomienda a la ciudadanía evitar la captura de imágenes del documento cuando no exista una finalidad debidamente justificada, ya que se debe respetar la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales en Perú.

Advertencia del Reniec sobre uso del DNI.

Consejos para proteger tu identidad

Ante la detección de un uso indebido de datos personales por parte de empresas o instituciones, la ciudadanía puede interponer la denuncia correspondiente ante la ANPD mediante el portal institucional que puedes acceder a través de este ENLACE. Seguidamente ten en cuenta los siguientes requisitos:

Formulario de denuncia contra la Ley de Datos Personales 29733.

Documentos que sustenten tu acusación.

Asimismo, puedes consultar gratuitamente tu Reporte de Deudas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), con el fin de detectar posibles créditos u obligaciones financieras que no hayas solicitado.

Es así como el Reniec, a través de sus redes sociales, exhortó a la ciudadanía a no dejar que terceros tomen foto a su DNI, ya que con esa práctica se podría exponer información personal y facilitar delitos como la suplantación de identidad, las estafas y los fraudes financieros.