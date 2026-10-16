Tragedia en El Agustino: Conductor fallece al volante tras sufrir descompensación y chocar contra berma

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una jornada que parecía transcurrir con absoluta normalidad en el populoso distrito limeño de El Agustino se transformó en una lamentable tragedia vial cuando un adulto mayor perdió la vida al volante de su automóvil particular.

El suceso se produjo específicamente en la cuadra 25 de la concurrida avenida José Carlos Mariátegui, un punto neurálgico donde el flujo vehicular quedó totalmente paralizado tras el violento impacto del vehículo contra las estructuras metálicas que conforman la berma central de la vía.

Habría sufrido una descompensación

Si bien los reportes iniciales sugerían que el fatal desenlace había sido consecuencia directa del choque contra las barandas de contención, las investigaciones y los testimonios recogidos por Exitosa en la escena modificaron radicalmente el panorama.

Según detallaron testigos presenciales —entre ellos un motociclista que se desplazaba junto al carro y se percató de la situación—, el chofer habría sufrido una grave descompensación o un paro cardíaco fulminante momentos antes de estrellarse.

Esta repentina emergencia médica provocó que el hombre quedara completamente desvanecido, haciendo que el vehículo avanzara sin control hasta colisionar frontalmente contra el enrejado de seguridad.

Familiares acompañaban al fallecido

La emergencia no solo golpeó al conductor, sino también a los familiares que lo acompañaban en el vehículo. En el interior del automóvil viajaban su hija y un menor de edad, quienes vivieron momentos de extrema angustia y desesperación en plena vía pública.

Debido a la fuerte crisis nerviosa, el impacto emocional y los golpes leves sufridos, la mujer tuvo que ser evacuada de urgencia hacia un establecimiento de salud cercano a bordo de un mototaxi. Mientras tanto, los transeúntes y allegados intentaron auxiliar al conductor, confirmando que ya no presentaba signos vitales.

🔴🔵🚨 #AHORA | Un hombre que manejaba su vehículo por la avenida José Carlos Mariátegui en el distrito de El Agustino perdió la vida tras aparentemente sufrir un paro cardiaco y estrellarse contra la reja de la berma central. Personal médico llegó para atender a una mujer y una... pic.twitter.com/7kSYvrA3mm — Exitosa Noticias (@exitosape) October 17, 2026

Caos vehicular durante diligencias

Con el paso de las horas, la escena se tornó caótica y sumamente tensa. Aunque el accidente se originó aproximadamente a la 1:50 p. m., la falta de celeridad en los procedimientos provocó que las diligencias se prolongaran hasta cerca de iniciar la noche.

La prolongada espera por la llegada del fiscal de turno para el respectivo levantamiento del cadáver mantuvo la zona cercada por la Policía Nacional, impidiendo la liberación de la vía y generando un enorme embotellamiento que afectó a cientos de transportistas y vecinos.

Este trágico episodio refleja el peligro latente de las emergencias médicas al conducir y pone en evidencia las deficiencias logísticas y los retrasos operativos de las autoridades competentes ante situaciones de emergencia, dejando una profunda consternación en la comunidad local y un llamado de atención sobre los protocolos de respuesta rápida en la capital.