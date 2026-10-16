Día Mundial del Pan: el consumo en el Perú alcanza los 14,8 kg por persona, según INEI

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cada 16 de octubre se conmemora una fecha para destacar uno de los alimentos más universales de la dieta humana. En el marco del Día Mundial del Pan, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló datos oficiales de la Encuesta Nacional de Hogares que detallan los hábitos de consumo en el país.

Según el organismo, cada peruano consume en promedio 14,8 kilos de pan al año, una cifra que varía de manera significativa según la zona geográfica, elevándose hasta los 16,9 kg por persona anuales en la costa peruana. Este panorama refleja la presencia constante de este alimento en las mesas nacionales, impulsado por una rica tradición artesanal.

Origen histórico de la efeméride global

La instauración de esta fecha se remonta al año 2006, cuando la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros (UIBC) estableció oficialmente la efeméride a nivel global. Su celebración se fijó de manera intencional junto al Día Mundial de la Alimentación proclamado por la FAO, buscando concientizar sobre la seguridad alimentaria y combatir el hambre en el mundo.

Históricamente, el pan acompaña a la humanidad desde hace más de 14.000 años, cuando en Asia y Jordania se mezclaban cereales silvestres con agua, antes de que surgiera la agricultura. Posteriormente, los antiguos egipcios perfeccionaron la fermentación con levaduras naturales, convirtiendo el producto en moneda de cambio y ofrenda ceremonial.

Diversidad y riqueza de los panes tradicionales del Perú

La geografía peruana resalta por una amplia variedad de panes tradicionales elaborados con insumos locales. Entre los más representativos figura el pan chapla de Ayacucho, un pan aplastado sin levadura horneado en barro; y el pan chuta de Oropesa en Cusco, reconocido por su gran tamaño, forma redonda y toque dulce con anís.

Asimismo destaca la tanta wawa, elaborada para el día de Todos los Santos en distintas regiones andinas; el pan de tres puntas de Arequipa, ligado al fervor religioso; y el casabe o pan amazónico a base de harina de yuca, indispensable en la selva.

Retos nutricionales: bajo consumo regional y barreras de acceso

A pesar de la variedad, el consumo peruano sigue siendo bajo si se compara con los 85 a 95 kilos anuales que registra Chile. En información recogida por Infobae, la nutricionista Faviola Jiménez advierte que existen barreras de acceso a productos más saludables, como los panes de masa madre o granos andinos, cuyos elevados precios dificultan su masificación.

El Día Mundial del Pan no solo pone de relieve la vigencia de este alimento en la dieta diaria y la riqueza de sus expresiones regionales, sino que también evidencia los desafíos estructurales para mejorar su calidad nutricional y ampliar su consumo frente a las tendencias de la región.