Vía de Evitamiento: fatal acccidente de tránsito a la altura del puente Huáscar genera fuerte congestión vehicular

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo accidente de tránsito se ha registrado en Lima, esta vez durante la tarde de este viernes 16 de octubre. La Vía de Evitamiento ha sido nuevamente testigo del despiste de una moto lineal, a la altura del puente Huáscar, en sentido de sur a norte.

De acuerdo con lo informado por Lima Expresa, empresa concesionaria a cargo de la operación y el mantenimiento de los 16 kilómetros de la Vía de Evitamiento, el hecho fortutito se registró 3:59 p. m., generando una fuerte congestión vehicular.

(Noticia en desarrollo...)