Secretario de Estado del Vaticano informó que el papa León XIV tuvo la iniciativa de dialogar con Vladimir Putin

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, dio a conocer que el papa León XIV tuvo la iniciativa de comunicarse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para interceder por Ucrania. La conversación telefónica se centró en la situación crítica de los civiles atrapados en las zonas de combate que no pueden escapar del conflicto armado.

Intervención directa del Pontífice por los civiles en el conflicto

La gestión diplomática emprendida por la Santa Sede responde a la urgencia de atender las necesidades básicas de la población civil en las zonas de mayor hostilidad. El cardenal Parolin detalló las motivaciones principales que llevaron al Obispo de Roma a sostener este contacto con la presidencia rusa.

"Ha sido el Santo Padre quien ha tomado la iniciativa de defender la causa de esta ciudad sitiada, en la que se encuentran uno 2.000 civiles que necesitan vías de salida, vías humanitarias de salida", explicó el cardenal.

La posición vaticana enfatiza la imperiosa necesidad de establecer corredores seguros para la entrada de suministros vitales a las localidades cercadas por los enfrentamientos. Las autoridades eclesiásticas insistieron en que la atención a la emergencia social debe primar sobre cualquier diferendo de carácter político o militar.

"El Papa ha pedido que haya, precisamente, una tregua para permitir tanto la llegada de ayuda humanitaria, sobre todo alimentos, como la evacuación de quienes desean salir de la ciudad", detalló.

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Expectativas diplomáticas y avance de la llamada telefónica

Desde la secretaría de Estado se observan con cautela y optimismo las consecuencias operativas que pueda generar este nuevo canal de comunicación directo entre Roma y Moscú. Los representantes diplomáticos vaticanos confían en que la receptividad del mandatario ruso se traduzca en decisiones oportunas sobre el terreno.

"Yo espero que, ante la petición del Santo Padre, el presidente Putín acepte en poner en práctica lo que el Papa le ha pedido. El hecho de haber aceptado la llamada, de haber hablado, en mi opinión o, mejor dicho, espero que sea un buen augurio, puede suponer realmente la puesta en práctica, la materialización de lo que el Papa ha pedido", indicó.

Mientras continúa con su proceso de recuperación tras someterse a una operación por cáncer al pulmón, el Santo Padre sostuvo este viernes 16 de octubre una plática con el mandatario ruso, siendo esta la segunda ocasión en la que entablan este acto comunicativo.

El llamado pontificio busca sensibilizar a las partes involucradas para que permitan la rápida entrada de medicamentos, agua y alimentos indispensables para la supervivencia de las familias varadas. La comunidad internacional permanece vigilante ante la respuesta oficial que emita el gobierno ruso respecto a los corredores humanitarios solicitados.

En ese sentido, el Secretario de Estado del Vaticano ratificó la voluntad del papa León XIV de agotar todos los esfuerzos diplomáticos necesarios para resguardar la vida de los civiles y lograr la apertura de vías humanitarias en las zonas de conflicto.