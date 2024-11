Tragedia en Vía Expresa: Conductor admitió que estaba distraído cuando chocó con víctima, según familia de Ariadna Calampa

En entrevista con Exitosa, la familia de Ariadna Calampa informó que el conductor del vehículo que impactó contra la joven bailarina en plena Vía Expresa habría admitido que se encontraba distraído al momento en que ocurrió el fatal accidente.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', la familiar de la joven fallecida criticó que el conductor identificado como Jhon Ortíz Chávez haya estado presuntamente "distraído", argumentando que cuando uno va por la vía "tiene que estar con sus cinco sentidos".

Por otro lado, Elsa Conde, madre de Ariadna Calampa, no pudo contener las lágrimas al recordar cómo fue que se enteró de la muerte de la joven bailarina, asegurando que, en el aquel momento, lo único que sintió fue como "la piel se le congeló" a raíz de la fuerte noticia que había recibido por parte de las autoridades.

"Yo no terminé de creer lo que ha sucedido (...) ha sido algo muy fuerte (...) de un momento a otro, me llama un oficial de policía y me dice que tenía los papeles de mi hija y que me acerque al Hospital Casimiro Ulloa, que ella había tenido un accidente de tránsito. Se me enfrió la piel, no sabía ni qué hacer", precisó.