Tramo de defensa ribereña en río Piura registra daños y gobierno regional está a cargo de reparaciones, afirma ministro

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la consulta de Exitosa sobre daños registrados en un tramo de la defensa ribereña del río Piura, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, indicó que el Gobierno Regional está a cargo de ejecutar las reparaciones correspondientes.

Coordinación sectorial y acciones de descolmatación en el cauce

Las labores preventivas ejecutadas en la zona responden a un plan de intervención conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y las autoridades subnacionales. La estrategia principal ha estado enfocada en el mantenimiento y la profundización del cauce para prevenir situaciones de riesgo en las comunidades aledañas.

"La defensa Ribereña es un trabajo que se ha realizado con el gobierno regional. Ellos están trabajando para que la parte donde se haya dañado se pueda reparar pero lo que nosotros hemos hecho es limpiar el cauce del río y es más hemos bajado el nivel del río lo máximo posible como explicó la presidenta para que pueda soportar la mayor cantidad de agua", detalló.

El acondicionamiento del área permite que el equipo técnico del gobierno regional trabaje sin interrumpir el flujo del río Piura. La habilitación del margen de maniobra de quince metros garantiza que la maquinaria pesada realice la reconstrucción del tramo afectado con las condiciones de seguridad requeridas.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Ante la consulta de Exitosa sobre daños registrados en un tramo de la defensa ribereña del río Piura, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, indicó que el Gobierno Regional está a cargo de ejecutar las reparaciones correspondientes. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Ministro Vinelli cuestiona demora del Congreso por facultades legislativas: "La población necesita respuestas" October 16, 2026

Responsabilidad regional y capacidad de contención del río

La ejecución de las obras de reparación de las defensas ribereñas constituye un compromiso asumido por la administración regional dentro del marco de prevención de desastres. Las autoridades locales deben acelerar el acondicionamiento de los tramos comprometidos antes del inicio de las precipitaciones más intensas en la zona norte.

Por su parte, el sector agrario ratificó que los trabajos de reducción del nivel del río incrementarán la capacidad volumétrica para soportar el arrastre de sedimentos y masa hídrica. Las proyecciones oficiales anticipan que las obras de limpieza permitirán encauzar mayores volúmenes de agua sin poner en riesgo las zonas urbanas ni los campos de cultivo.

La población piurana y los gremios agrícolas se mantienen a la expectativa de la rápida conclusión de los trabajos de infraestructura en la ribera. La articulación permanente entre el Gobierno Central y el regional será determinante para garantizar la efectividad de las medidas frente a las contingencias del clima.

En ese sentido, la defensa ribereña del río Piura continuará siendo intervenida por el gobierno regional para culminar las reparaciones pendientes y garantizar la seguridad de la infraestructura ante el incremento del caudal.