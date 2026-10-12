Gobierno comprará 19 helibaldes para atender futuras emergencias por incendios forestales

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la ocurrencia de los fuertes incendios forestales que vienen ocurriendo en la sierra y selva del país, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, anunció la compra de 19 helibaldes para atender en el más breve plazo posible los siniestros.

Cabe precisar que, de acuerdo con el Aviso de Condiciones Atmosféricas de Incendios Forestales N.º 010 del Senamhi, hasta el viernes 16 de octubre continuarán los niveles de hasta extrema intensidad capaces de propagar más de estas emergencias en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna.

Acciones inmediatas para controlar la expansión de los incendios forestales

En entrevista brindada este lunes 12 de octubre al programa "Exitosa Te Escucha", el integrante del Gabinete Ministerial reafirmó el compromiso del Poder Ejecutivo para hacerle frente a la expansión de las enormes llamas de fuego que vienen afectando a miles de hectáreas y diversas especies de la fauna que habitan en los departamentos en mención.

"Estamos comprando 19 helibaldes más para que, con los helicópteros que tenemos en las Fuerzas Armadas, podamos tener esta mayor capacidad. Es importante mencionar que, depende del tipo de incendio para poder intervenir. En una zona donde es plana, puede intervenir un avión de manera directa y sin ningún problema, pero en una zona donde hay quebradas, hay montaña, el avión hace más difícil su intervención y funciona mejor el helicóptero con el helibalde", precisó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En comunicación con Exitosa, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, anunció la adquisición de 19 helibaldes para helicópteros con el objetivo de combatir los incendios forestales que azotan el país. "En las próximas cuatro semanas ya estarían llegando", precisó. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Gobierno destina dos helicópteros con helibaldes y un avión Spartan para combatir incendios forestales en Cusco October 12, 2026

Sobre el incendio forestal reportado en las últimas horas en Calapuja, región Puno, Vinelli anunció que ha sido controlado, gracias al trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas, Bomberos y población; no obstante, indicó que mantienen el monitoreo en la zona para atender una nueva emergencia, de presentarse el caso.

Con referente al siniestro situado en Calca, Cusco, puntualizó que la presidenta Keiko Fujimori dispuso su atención inmediata. En ese sentido, comentó que han realizado el sobrevuelo para identificar el área afectada y su posterior acción de mitigación con los equipos que tienen a la mano. Dicho reporte se conocerá en las próximas horas.

Vinelli: 385 incendios forestales se han registrado en el país en los que va del 2026

El titular del Midagri también mencionó que durante los primeros 10 meses del 2026 se han registrado un total de 385 incendios forestales en diferentes regiones del Perú. En esa misma línea, puntualizó que Cusco ha tenido 61, seguido de Cajamarca con 55 y Áncash con 41, entre otras.

En ese sentido, también sostuvo que hasta el lunes 12 de octubre se tienen reportados 19 siniestros, para lo cual ya se vienen haciendo las coordinaciones para su pronta extinción, a través de los aviones Spartan y demás equipos del sector defensa.

Frente a esta situación de peligro latente (alerta roja), el Senamhi recomendó no encender fuego al aire libre y menos cerca de plantaciones forestales o pastizales. Asimismo, tener identificada las zonas más propensas a la ocurrencia de incendios e informar a la autoridad local sobre la ocurrencia de quemas.