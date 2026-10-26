¿Vas a comprar un celular? OSIPTEL brinda 5 consejos para evitar que bloqueen tu equipo

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la compra frecuente de celulares, el OSIPTEL brindó una serie de recomendaciones para que los usuarios las tengan en cuenta antes de concretar la transacción. De esta manera, podrán evitar que sus equipos sean bloqueados por no estar registrados en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

Osiptel brinda 5 consejos para comprar un teléfono móvil

La lista blanca del Renteseg contiene los equipos móviles autorizados para funcionar en las redes del país. Este registro busca prevenir el uso de celulares robados, adulterados o de procedencia ilegal, mediante la identificación y el bloqueo de los que no cumplen con los requisitos establecidos.

Como parte de prevenir que más personas puedan caer en esta situación, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) brinda las siguientes recomendaciones:

Comprar en establecimientos formales: Adquiere tu equipo en tiendas autorizadas que entreguen comprobantes de pago y puedan garantizar la procedencia legal del dispositivo. Revisa el código IMEI: Marca *#06# en el celular para obtener el código IMEI, que identifica al equipo. Luego, verifica que coincida con el número que aparece en la caja. Verificar que el celular no esté bloqueado: Ingresa a la plataforma Checa tu IMEI de OSIPTEL para comprobar si el equipo figura reportado como robado, perdido o clonado. Solicitar el comprobante de pago y la garantía: Conserva la boleta que acrediten la adquisición del dispositivo. Estos documentos pueden servir como sustento ante cualquier problema relacionado con la compra. Consultar la procedencia y el registro en la lista blanca: Si compras el celular en una tienda física o virtual, solicita información sobre su procedencia y confirma que esté registrado. Si detectas que no figura en la lista blanca después de adquirirlo, comunícate con el vendedor para solicitar la regularización.

¿Encontraste el celular que querías? 📱 Antes de comprarlo, elige una tienda formal y exige tu comprobante de pago. Evita que el equipo sea bloqueado por no estar registrado en la lista blanca. ¡Compra un #CeluSinRiesgos! ✅Más información aquí. ➡️ https://t.co/bPd88WsEER https://t.co/Gi7vRqUkxo — OSIPTEL (@OSIPTEL) October 26, 2026

¿Quién debe registrar los celulares en el Perú?

Los celulares que son comercializados en el país deben estar registrados previamente en la lista blanca para que puedan ser vendidos a cualquier usuario. Esta obligación corresponde a las empresas importadoras, fabricantes, ensambladoras y comercializadoras.

Sin embargo, cuando una persona adquiere un celular en el extranjero para uso personal, debe gestionar su registro directamente ante su empresa operadora.

Finalmente, el OSIPTEL pidió a los usuarios a verificar el IMEI, comprobar la procedencia del dispositivo y conservar los documentos de compra, ya que son medidas fundamentales para reducir el riesgo de adquirir un equipo que posteriormente sea bloqueado.