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Más de 115 mil celulares fueron robados en agosto: ¿qué días y horas concentran más casos?

Osiptel registró más de 115 mil reportes de equipos móviles robados durante agosto a nivel nacional. Los lunes concentran la mayor cantidad de casos, mientras que las 10 de la mañana fue la hora con más incidencia.

Más de 115 mil celulares fueron robados en agosto del 2026
Más de 115 mil celulares fueron robados en agosto del 2026 (Difusión)

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/09/2026

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El robo de celulares continúa siendo uno de los delitos que más afecta a los ciudadanos. Durante agosto, las empresas operadoras registraron 115 531 reportes de equipos sustraídos en todo el país.

La cifra, según Osiptel, representa una reducción frente al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron alrededor de 127 mil celulares robados. Pese a esta disminución, el promedio mensual todavía supera los 3 700 equipos afectados cada día.

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Lunes concentran más robos

De acuerdo con la información recopilada por Osiptel, los lunes registraron la mayor incidencia, con un promedio de 4.663 celulares reportados como robados.

En segundo lugar aparecen los sábados, con 3.986 casos, mientras que los domingos alcanzaron un promedio de 3.903 equipos. Estas cifras muestran que los reportes se mantienen durante distintos días de la semana.

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Estas son las horas críticas

En cuanto a los horarios, las 10 de la mañana concentraron la mayor cantidad de reportes, con 295 equipos registrados como robados. Le siguieron las 11 a. m., con 278 casos, y las 7 p. m., con 246.

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Osiptel precisó que estos datos corresponden a los reportes realizados por los usuarios ante sus empresas operadoras cuando solicitan el bloqueo de sus celulares. El procedimiento permite que el equipo quede bloqueado a nivel nacional.

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Finalmente, la entidad aclaró que estas cifras no representan necesariamente el total de denuncias policiales, debido a que se basan en los reportes efectuados ante las compañías telefónicas. Por ello, ante el robo de un celular, se recomienda bloquear el equipo con la operadora y presentar también la denuncia correspondiente ante la Policía.

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