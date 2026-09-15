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Osiptel empieza desde este 15 de septiembre con bloqueo masivo de celulares: conoce aquí todas las fechas de este mes

El Osiptel anunció que desde este 15 de septiembre comenzará el bloqueo masivo de celulares que no estén registrados en la lista blanca o hayan usado un código IMEI alterado.

Osiptel bloqueará celulares en septiembre
Osiptel bloqueará celulares en septiembre (Composición Exitosa)

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/09/2026

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Por medio de una publicación en sus canales oficiales, el Osiptel anunció que desde este martes 15 de septiembre se llevará a cabo un bloqueo masivo de celulares. Esta medida, que aplica el organismo, se dará en dos fechas más este mes; conoce qué días están programadas.

Osiptel bloqueará celulares desde este 15 de septiembre

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ha anunciado el bloqueo masivo de 100 mil equipos telefónicos a nivel nacional, un proceso que se dará en tres etapas y la primera se llevará a cabo este 15 de septiembre.

Asimismo, la acción por la institución se dará a quienes no estén registrados en la lista blanca del Resteseg, así como a los usuarios que han utilizado previamente un código IMEI alterado.

Como parte de la campaña de dar a conocer esta medida, la cuenta oficial en redes sociales publicó que este martes 15 comenzó la primera etapa.

"Durante setiembre se bloquearán 300 000 celulares por no figurar en la lista blanca del Renteseg y estar vinculados a personas que anteriormente utilizaron equipos con IMEI alterado", afirma la publicación.

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¿En qué fechas se darán los bloqueos en el mes de septiembre?

Según lo anunciado por el organismo, los bloqueos se darán en tres fechas a lo largo del mes, con la finalidad de ejecutar la desconexión masiva requerida para ordenar el mercado de telecomunicaciones.

  • ✅Primera fecha - 15 de setiembre: 100 000 🔜líneas serán desactivadas
  • Segunda fecha - 22 de setiembre: 100 000 🔜líneas serán desactivadas🔜
  • Tercera fecha - 29 de setiembre: 100 000🔜 líneas serán desactivadas

Con esta medida se busca combatir con éxito el mercado ilegal y frenar el robo de celulares, puesto que resta valor a los equipos robados y bloquea su reventa por terceras personas.

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Antes de que se aplique el bloqueo automatizado, las empresas de telefonía (Claro, Movistar, Entel y Bitel) cuentan con un plazo máximo de dos días hábiles para informar a los usuarios afectados. 

La notificación se enviará mediante mensajes de texto, alertando sobre la próxima suspensión de la línea y brindando la oportunidad de regularizar su situación.

Finalmente, con esta medida Osiptel busca detener la ilegalidad de los equipos móviles restándoles valor comercial y evitando su reventa, para así ordenar el sector de telecomunicaciones en el territorio nacional a través del bloqueo masivo de celulares que inicia desde este 15 de septiembre y se dará en dos fechas más.

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