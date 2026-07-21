SUTEP exhorta a Keiko Fujimori a priorizar mejoras en educación: infraestructura, tecnología, capacitaciones, entre otros

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En un diálogo con Exitosa, Lucio Castro, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SUTEP (Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú), señaló las principales demandas que plantea al próximo Gobierno de Keiko Fujimori para que priorice la atención del sector educativo.

El dirigente explicó que su pedido responde a la necesidad de abordar las diversas deficiencias que enfrenta el sistema educativo. Asimismo, indicó que aproximadamente el 48 % de las instituciones educativas del interior del país requieren ser demolidas y reconstruidas debido a sus condiciones actuales.

Gobiernos anteriores no apoyaron

El secretario Castro reveló que las gestiones de transición de José Jerí y José María Balcázar no atendieron adecuadamente las demandas del sector educativo. Además, dejó entrever que cuenta con una relación de las principales deficiencias que, a su juicio, aún permanecen sin resolver.

"Nosotros hemos planteado en SUTEP una agenda en educación que lo consideramos la confrontación con los grandes problemas que existe en este sector. El próximo Gobierno debe mirar la infraestructura. Los Gobiernos de Jerí y Balcázar establecieron para cada colegio un presupuesto de estructura de S/ 5,000. No es un dinero para maquillar la situación, debe haber una mirada decidida", expresó.

Pedido al Gobierno de Fujimori

En esa línea, Castro remarcó que la nueva administración de Fujimori deberá asumir un enfoque integral para enfrentar los desafíos de la educación, desde el acceso hasta la mejora de las condiciones de docentes y estudiantes.

"Debe haber una mirada política. El tema alimentario, de recursos tecnológicos y el acceso a la educación. Más de un millón está fuera del sistema. Solicitamos capacitación para docentes y dignificación de los trabajadores. Yo creo que esta mirada integral que debe tener el próximo Gobierno va a permitir que podamos asumir que estamos frente a un conjunto de personas que quiere afrontar la educacion de manera decidida", indicó.

En un diálogo exclusivo con Exitosa, el profesor y secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, Lucio Castro, planteó sus principales demandas a la presidenta electa Keiko Fujimori para atender las diversas deficiencias que afectan el desarrollo del sector educativo. El dirigente detalló las problemáticas más urgentes y propuso medidas para hacerles frente. Asimismo, cuestionó el limitado respaldo recibido por parte de las anteriores autoridades de transición.