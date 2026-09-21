Fiscalía registra 4,394 denuncias por presuntas agresiones sexuales contra menores en solo ocho meses

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio Público reportó que entre enero y agosto de 2026 se registraron 4,394 denuncias por presuntas infracciones contra la libertad sexual en agravio de menores de edad a nivel nacional.

La cifra, difundida por el Observatorio de Criminalidad de la Fiscalía, representa un promedio de 549 casos al mes y 18 por día , de acuerdo con los datos acumulados durante los primeros ocho meses del año.

El reporte fue difundido en las redes sociales del Ministerio Público y detalla que las denuncias fueron registradas en diferentes distritos fiscales del país. Busca mostrar la magnitud de los casos y su distribución territorial.

Lima y regiones concentran las cifras

Según la información oficial, los distritos fiscales con mayor número de denuncias fueron Lima Este, con 264 casos; Arequipa, con 268; Ucayali, con 251; Lima Sur, con 262; y Lima Centro, con 239. Estas jurisdicciones aparecen entre las que acumularon las cifras más elevadas en el periodo.

El reporte precisa que los 4,394 casos corresponden a infracciones por violación de la libertad sexual en agravio de menores de edad, denunciadas y registradas por el Ministerio Público entre enero y agosto. La información está basada en los registros del Observatorio de Criminalidad de la Fiscalía y tiene como fecha de corte el 31 de agosto de 2026.

🚨 ¡4394 denuncias por presuntas infracciones contra la libertad sexual de menores!



⚠️ Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio Público registró 4394 infracciones por violación de la libertad sexual en agravio de menores de edad a nivel nacional, un promedio de 549 casos al... pic.twitter.com/pVKWHUIWIe — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 21, 2026

La distribución presentada permite observar que la problemática no se concentra exclusivamente en una sola zona del país. Lima, debido a la presencia de varios distritos fiscales entre los primeros lugares, registra una parte importante de los casos, mientras que regiones como Arequipa y Ucayali también presentan cifras relevantes.

Un promedio de 18 casos diarios

Uno de los datos que destaca el Observatorio de Criminalidad es el promedio de 18 denuncias registradas cada día durante el periodo enero-agosto. Asimismo, el promedio mensual alcanzó los 549 casos. Esto permite dimensionar la cantidad de reportes acumulados en solo ocho meses.

El Ministerio Público difundió estas cifras como parte de sus estadísticas sobre criminalidad y atención de casos relacionados con la libertad sexual. Los datos corresponden a denuncias presuntamente cometidas contra menores y no implican, por sí mismos, una determinación judicial de responsabilidad sobre los hechos denunciados.

Con 4,394 denuncias registradas hasta agosto, el reporte de la Fiscalía evidencia la dimensión de los casos de presuntas infracciones contra la libertad sexual que involucran a menores de edad. La información territorial y los promedios diarios y mensuales permiten identificar la magnitud del fenómeno y resaltan la necesidad de mantener el seguimiento institucional de estas denuncias.