Padre de joven de 20 años exige justicia tras brutal intento de feminicidio en Pimentel

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Lo que debió ser una conversación para poner fin a una relación sentimental estuvo a punto de convertirse en una tragedia irreparable. En el distrito de Pimentel (Lambayeque), un sujeto identificado como Carlos Renzo Castrejón Sandoval (26) fue detenido tras ser acusado de un grave intento de feminicidio en agravio de su pareja de 20 años.

El ataque sistemático y el uso de técnicas de combate

El caso salió a la luz pública luego de que la víctima lograra escapar de las garras de su agresor y refugiarse en la comisaría local para pedir auxilio. Los detalles del horrendo suceso fueron revelados con indignación por el padre de la víctima desde los exteriores de la dependencia policial.

Según relató el progenitor, la joven ya tenía la firme intención de terminar la relación con el investigado, motivo por el cual él la citó bajo engaños.

"Ella ya tenía intenciones de terminar con él. La ha citado para 'conversar' y la ha llevado a una parte desolada en Pimentel, por el dren", indicó el padre a Exitosa.

La agresión, según relató, escaló rápidamente a niveles insospechados de violencia física. Aprovechando sus conocimientos en artes marciales, el sujeto habría sometido a la joven al punto de dejarla inconciente.

"En eso la ha ahorcado y por sus conocimientos de jiu-jitsu del joven, este la ha asfixiado, ha perdido el conocimiento y la ha comenzado a golpear, la ha golpeado en el rostro, le ha dado patadas y de ahí ha intentado ahogarla. Esa no es una agresión cualquiera", expresó con angustia.

Cautiverio y una milagrosa fuga

Lejos de cesar con la golpiza, el agresor la trasladó coaccionada hacia un hotel con una escalofriante advertencia. De acuerdo con el testimonio familiar, el sujeto le manifestó explícitamente que "la tenía que matar en un hotel para que la familia no lo denuncie".

Sin embargo, el plan criminal se frustró momentáneamente cuando el atacante tuvo que salir del hospedaje en busca de dinero, ya que no contaba con el monto suficiente para pagar la habitación. Esta situación fue aprovechada por la joven para escapar despavorida y acudir de inmediato a la comisaría a sentar la denuncia.

Debido a la gravedad de sus lesiones y el shock sufrido, la agraviada terminó desmayándose en la dependencia policial antes de ser derivada al Hospital Docente Las Mercedes, donde permanece internada bajo observación médica.

Antecedentes archivados y el clamor de justicia

El caso ha generado profunda alarma debido a los antecedentes del presunto agresor. El padre de la víctima denunció públicamente que este no sería un hecho aislado, sino que el sujeto acumularía un historial de agresiones previas que habrían quedado en la impunidad.

"Ya son cuatro, ya cuatro denuncias. Que tres han quedado en nada. Espero de que esta vez se haga justicia y que no quede esto casi impune".

Así lo enfatizó, apuntando a presuntas influencias políticas o económicas que habrían favorecido el archivo de los casos anteriores. Con el plazo de detención preliminar por flagrancia a punto de vencer, la familia exige que la Fiscalía y el Poder Judicial actúen con firmeza para evitar que este nuevo atentado contra la vida de una mujer quede sin sanción penal.