VMT: ¡Lamentable! Hombre termina herido tras despiste de camión mezclador

Un lamentable accidente se registró en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT) luego de que un camión mezclador sufriera un despiste y terminara impactando contra un auto. El saldo de este incidente fue un herido.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de agosto cuando la unidad de carga pesada estaba por aplastar a una familia pero esto fue evitado por uno de los miembros. El hombre se encargó de empujar a sus seres queridos para que no sean impactados, sin embargo, él no logró librarse el vehículo.

La esposa de la víctima aseguró que el camión no se encontraba con un conductor y, por ello, es que empezó a descender a toda velocidad. El accidente provocó fracturas múltiples en el padre de familia que terminó internado luego de la operación.

"La empresa ni se ha comunicado, ni se ha hecho responsable. Solamente han dejado el SOAT, a ver qué cubre o no cubre. Por lo que ya me han comunicado, ya no hay después de la operación. De acá para adelante lo que es recuperación, terapia, medicina, tiene que correr por mi cuenta", expresó la esposa de la víctima para nuestro medio.