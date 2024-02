Yanelí, a un paso de caminar sin dolor: Una última operación podría cambiar su vida

Durante los últimos años, Exitosa ha sido testigo de la dramática historia de Jessica Coronado y su hija Yanelí, quien desde muy pequeña lucha con una enfermedad que hoy compromete a grandes rasgos su salud. Y es que la menor necesita con urgente una operación que podría cambiarle radicalmente la vida.

En entrevista con Exitosa, Coronado señaló que, al volver a Lima, el doctor encargado del chequeo de la menor, la sorprendió al indicarle que ahora su hija tenía que someterse a una nueva intervención quirúrgica debido a los quistes que se le encontraron en su interior.

Ello habría surgido a consecuencia de las primeras operaciones que se le realizaron por el mal que padece.

"Ahora que yo vuelvo aquí para el chequeo de mi pequeña, el doctor me indica que hay unos quistes que le han salido a consecuencia de las primeras operaciones que ha tenido, que sí o sí tenemos que volver a operar", declaró a nuestro medio.

Según explicó la madre de la pequeña Yanelí, la enfermedad que la menor padece se llama 'luxación de cadera congénita'. Desde que empezó a ser tratada por los médicos, ellos le indicaron que su proceso sería largo y constaría de tres operaciones; sin embargo, con el pasar del tiempo, su pronóstico se derivó a cáncer de hueso.

"Me dijeron que era luxación de cadera congénita bilateral en tres tiempos, que no era el diagnóstico con el que yo vine del Cusco (...) se trataban de tres operaciones y que no era solo el lado derecho. Debido al transcurso del tiempo que ella iba caminando, avanzando, se luxó también la cadera izquierda (...) con un pronóstico de cáncer al hueso", detalló.