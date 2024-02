Greissy Ortega denuncia que Ítalo Villaseca es culpable de la pérdida de su bebé: "Vengaré tu muerte"

El pasado 21 de febrero, Greissy Ortega declaró para 'Magaly TV: La Firme' y acusó a Ítalo Villaseca, de ser el culpable de la pérdida de su bebé. La colombiana contó la pesadilla que vive ante este lamentable suceso.

La hermana de Milena Zárate denunció la que muerte de la niña que llevaba en su vientre fue a causa de los golpes propinados por su ex pareja. En sus redes sociales, compartió un post donde asegura que buscará justicia.

La modelo, contó para el programa de Magaly Medina que Ítalo Villaseca no quería a su hija, que venía en camino, por ser mujer. Por ello, fue víctima de innumerables agresiones que le provocaron la pérdida de su bebé.

"Yo tenía 7 meses cuando pierdo a mi bebé. Él no quería a mi hija porque iba a ser niña, quería que la diéramos en adopción. Él venía de la calle, se le perdió un dinero, y me tiró un zapato y me cayó en la barriga, y es ahí donde voy a la doctora porque me estaba doliendo mucho el estómago y mi hija se le estaban yendo los latidos de su corazón. Me dio 3 días para saber si sobrevivía, pero no se pudo y me la sacaron a mi hija", contó.