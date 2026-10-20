Pacasmayo: sicarios asesinan a balazos a empresario de 41 años 'Chino Guayo' en plena vía pública

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La violencia criminal continúa cobrando vidas en el norte del país. La noche del lunes 19 de octubre, un nuevo hecho de sangre sacudió la ciudad de Pacasmayo, en la región La Libertad, tras el asesinato a balazos de Herder Vargas Guaylupo (41), un empresario local conocido en la zona como "Chino Guayo".

Según la información difundida, el atentado se registró aproximadamente a las 8:54 p. m. en la intersección de las calles Independencia y Sarmiento.

Lo interceptaron cuando estaba en una mototaxi

De acuerdo con los datos preliminares y registros de cámaras de seguridad, los presuntos atacantes interceptaron a la víctima cuando esta se desplazaba a bordo de un mototaxi, momento en el cual abrieron fuego contra él.

Tras recibir los impactos de bala, Vargas Guaylupo intentó ponerse a salvo descendiendo del vehículo y caminando unos metros, pero terminó desplomándose gravemente herido en plena vía pública. Malherido, fue trasladado de emergencia al hospital distrital de Pacasmayo, donde el personal médico certificó que llegó sin vida.

Tras el homicidio, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se apersonaron al lugar de los hechos para realizar las pericias de ley, el levantamiento del cadáver y el análisis de las imágenes de videovigilancia, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables de este violento asesinato.

🚨 SICARI0S ASESIN4N EN PACASMAYO || Herder Vargas Guaylupo, de 41 años, conocido como "Chino Guayo", fue as3sinado a bal4zos la noche del último lunes mientras se encontraba en una mototaxi, en Pacasmayo. Una cámara de seguridad captó el at4que perpetr4do por dos sujetos que... pic.twitter.com/YrJTFYGjUG — N60 Noticias (@N60Noticias) October 20, 2026

Inseguridad crítica y panorama regional

Este nuevo crimen pone nuevamente sobre la mesa la compleja y persistente situación de inseguridad ciudadana que azota a la región norteña, marcada por el accionar de bandas dedicadas al sicariato, la extorsión y el cobro de cupos.

A pesar de las diversas medidas excepcionales y estados de emergencia dictados por el Ejecutivo, así como de los anuncios sectoriales que apuntan a estrategias de contención e indicadores variables sobre la incidencia delictiva en La Libertad, la violencia urbana sigue cobrando vidas de ciudadanos y empresarios en provincias como Pacasmayo, Trujillo y Chepén.

El asesinato de Herder Vargas Guaylupo evidencia la urgencia de fortalecer las labores de inteligencia y presencia policial efectiva en La Libertad frente al avance implacable de la criminalidad organizada.