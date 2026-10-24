SJL: Mototaxista es asesinado a balazos por sicario que habría actuado junto a un falso pasajero

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un mototaxista de 33 años fue asesinado a balazos en el paradero siete de Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo un sujeto habría fingido ser pasajero para conducir a la víctima hasta una zona donde lo esperaba un sicario, quien le disparó en reiteradas ocasiones.

Asesinan mototaxista en SJL

Según las imágenes obtenidas, el falso pasajero abordó la mototaxi y llevó al conductor hasta el tercer pasaje del sector de Abril. Ambos se estacionaron durante unos segundos, hasta que un hombre vestido con buzo y gorra se acercó a la puerta del conductor, sacó un arma de fuego de su bolsillo y abrió fuego, acabando con su vida en el acto.

Tras concretar el ataque, el supuesto pasajero descendió rápidamente de la unidad y huyó corriendo en la misma dirección que el autor de los disparos. Este comportamiento hace presumir que ambos habrían actuado coordinadamente para perpetrar el crimen, aunque las circunstancias del asesinato continúan bajo investigación policial.

El ataque ocurrió en una zona con poco alumbrado público y generó momentos de terror entre los vecinos. En el lugar había niños y adultos que, aterrorizados por las detonaciones, huyeron para ponerse a salvo. La escena quedó marcada por la violencia del atentado, mientras los residentes intentaban resguardarse.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales, peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido. Los especialistas buscan determinar cómo se ejecutó el ataque y obtener elementos que contribuyan a identificar a los responsables.

🔴🔵 Un mototaxista fue asesinado a balazos en San Juan de Lurigancho. Un falso pasajero habría sido cómplice del crimen y huyó junto al sicario. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGOS8x https://t.co/hQWz61pTJ0 October 24, 2026

Según fuentes policiales, la víctima fue identificada como Giancarlos Alba Herrera, de 33 años, quien trabajaba como mototaxista para sacar adelante a sus dos hijos. El caso continúa en investigación en la comisaría de Santa Elizabeth. Con el apoyo de las cámaras de seguridad, las autoridades esperan identificar y capturar a los implicados en el asesinato.

Caso similar

Hace unos días, un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado a balazos cuando conversaba con un grupo de amigos luego de jugar un partido de fútbol, en las inmediaciones de la losa deportiva 'Los Jardines', en San Juan de Lurigancho. El crimen ocurrió a pocos metros de su vivienda y generó momentos de terror entre los vecinos.

De acuerdo con información policial, la víctima, aún no identificada por las autoridades, se encontraba sentada a un costado de una bodega junto a sus amigos cuando fue interceptada por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Los atacantes le dispararon hasta en nueve oportunidades, sin mediar palabra.

Los presentes reaccionaron rápidamente ante el ataque y buscaron ponerse a buen recaudo para evitar ser alcanzados por alguna bala perdida. Tras cometer el crimen, los sicarios huyeron del lugar con rumbo desconocido, mientras la víctima quedó tendida en la vía pública, sin que pudiera recibir ayuda.