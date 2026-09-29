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Serán recompensados

Francis Allison propone pago de recompensas por información que permita capturar a delincuentes en Lima

Francisco Allison, candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, plantea implementar un sistema de recompensas para aquellos que brinden información que permita identificar y capturar a involucrados en delitos.

Allison propone pago de recompensas para quienes informen sobre delincuentes
Allison propone pago de recompensas para quienes informen sobre delincuentes (Composición Exitosa)

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 29/09/2026

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En diálogo con Exitosa, Francis Allison, candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, planteó implementar un sistema de recompensas para quienes brinden información que permita identificar y capturar a personas involucradas en delitos. La propuesta forma parte de sus planteamientos en materia de seguridad ciudadana.

Allison apuesta por un pago de recompensas por información de delincuentes

Una de las problemáticas que afronta la ciudad capital es la inseguridad ciudadana y a pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los aspirantes a burgomaestres de Lima remarcan sus propuestas para contrarrestarla.

Tal es el caso del actual alcalde de Magdalena del Mar quien dentro de su plan de gobierno para hacerle frente a la delincuencia busca replicar lo realizado en el distrito limeño que es el pago para aquellos que brinden datos sobre las personas que delinquen.

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