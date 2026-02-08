Terror en Los Olivos: Balacera en anticuchería deja tres fallecidos, uno por bala perdida

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una madrugada marcada por la violencia. Este sábado, una feroz balacera perturbó la tranquilidad de comensales dentro de una anticuchería en el distrito de Los Olivos. Tres personas perdieron la vida tras el fatal atentado.

Una víctima colateral pierde la vida frente a su esposa e hijo

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:32 de la noche del último sábado 7. Según información policial y testimonios de testigos, dos sujetos encapuchados a bordo de una camioneta gris llegaron hasta el local ubicado en la avenida Betancourt, cruce con la avenida Central.

Sin mediar palabra, abrieron fuego hasta en 30 oportunidades contra una mesa con dos hombres que se encontraban cenando.

El ataque dejó dos víctimas mortales en el lugar, quienes serían el objetivo de los delincuentes. En tanto, una tercera persona falleció producto de un impacto colateral ajeno, según su familia, al objetivo del atentado.

El padre de esta última víctima identificó al fallecido como Juan Enrique Pardo Chukillauri, de 45 años, quien se encontraba compartiendo la cena con su familia cuando se desató esta feroz balacera.

"Mi hijo no tiene nada que ver en este espectáculo tan horrendo y tan terrible. A mi hijo le cae una bala perdida, estaba en otra mesa con su esposa y con su hijo. Ellos están bien porque se han agachado, pero la bala le cae a mi hijo", relató.

Juan Enrique Pardo, quien se dedicaba al servicio de taxi, deja dos hijos en la orfandad, una mayor de edad y uno menor de edad. Su padre asegura que no había recibido amenazas ni estaba siendo víctima de extorsión, por lo que descarta que haya sido el blanco del ataque.

Los familiares de la víctima, entre ellos su padre y hermano, exigen acciones concretas a las autoridades ante el avance imparable de la criminalidad. "¿Hasta cuándo vamos a sufrir de esta manera?", dirigió al presidente José Jerí.

"Es una persona que ni siquiera tiene una denuncia ni por cupo ni por nada. Es un inocente, es un taxista que trabaja al día a día", agregó el hermano de Pardo.

Víctimas blanco del ataque aun no fueron identificadas

Respecto a las otras dos víctimas, quienes si habrían sido blanco de los delincuentes, sus familiares se mostraron bastante reacios a declarar a los medios, pidiendo, incluso, que no se grabe.

Asimismo, la Policía ha sido mayormente hermética y no ha brindado información de estas dos víctimas mortales de este ataque feroz a quemarropa. Hasta el momento, están en calidad de NN.

La PNP, Fiscalía y los peritos de turno ya se encuentran en el lugar realizando las diligencias correspondientes para que se pueda dar con el paradero de los responsables del crimen.

Esta complicada situación se da en el marco del vigente estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la provincia constitucional del Callao.