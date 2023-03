La ciencia afirma que las parejas que engordaron juntos son más felices

20/03/2023 / Exitosa Noticias / Cultural

La relaciones sanas y felices se pueden identificar, esto cuando hay confianza, respeto, libertad, e intereses comunes, y sobre todo mucho amor. Pero de acuerdo a un grupo de científicos, las parejas estables también tienen un rasgo identificativo en el físico, pues estos ganan unos cuantos kilos demás.

¿Quién no tiene un amigo o conocido que fue delgado cuando era soltero y desde que tiene una relación engordó? Incluso, podemos ser nosotros mismos, pero no se preocupen esto es totalmente normal, según la ciencia.

¿El amor engorda?



De acuerdo a un estudio de la Southern Methodist University de Dallas publicado, ser felices junto a una pareja provoca ganar peso. Previamente para ello, los investigadores analizaron a 169 parejas durante cuatro años.

Resultados de los estudios



En la conclusión de su estudio, descubrieron que las parejas estables y felices durante este periodo habían subido de peso. Mientras que, las otras infelices o que cortaron su relación fueron menos propensos a subir de peso.

Y esto se puede explicar de una manera sencilla, "Cuando alguien está soltero quiere mostrar al mundo la mejor versión de sí mismo", esto de acuerdo al psicólogo experto en parejas, Alexandre Pérez.

Esto porque al momento de 'conquistar', "el físico a la hora de ligar juega un papel muy importante, porque es lo primero que se ve", así que estar en el peso 'correcto' "aumenta las posibilidades de gustar a la otra persona, aunque luego llegará la personalidad", que también influenciará determinante para el éxito de la relación. "Incluso se puede llegar a contar alguna mentirijilla para contentar a la otra parte y agradar más", añade Pérez.

Lo que se entiende que cuando estás en una relación, ya no tienes la necesidad de gustarle físicamente a los demás, ya que, estás con la persona que te gustó y elegiste para quererla, por lo mismo tu pareja.

Algo muy habitual en las personas, pues se come igual o más, y se acoplan a la vida de sedentarismo, por lo que dejan de lado los ejercicios físicos, e incluso contagian los hábitos a la pareja, lo que provocan un mayo aporte de calorías de las que necesitan, reflejándose así en el peso. "Es completamente normal", sostiene el experto.

Asimismo, los investigadores concluyeron que las parejas infelices, quienes rompieron su relación no causaron ningún efecto, ya que ellos luego de la ruptura quieren mejorar su aspecto físico, pues "se sienten motivados para atraer a otras personas a la vista de que su relación actual no está funcionando", explicó el psicólogo.