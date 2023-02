Cusco: trillizos prematuros se recuperan satisfactoriamente en hospital Adolfo Guevara de EsSalud

09/02/2023 / Exitosa Noticias / Cusco

Tres nuevas vidas en medio de la difícil situación que atraviesa el país. Tres lindos bebés llegaron al mundo para llenar de alegría a sus padres y a todos en el Hospital Adolfo Guevara del Cusco. Pese a ser prematuros, los pequeños se vienen recuperando satisfactoriamente en este nosocomio del Seguro Social de Salud (EsSalud), donde se les brinda los cuidados necesarios.

Dos mujercitas nacieron con 1,275 y 1,350 gramos de peso, y el varoncito con 1,135 gramos. Estas tres criaturas llegaron al mundo a las 31 semanas de gestación. Luego del parto, los tres hermanitos fueron acogidos por el Servicio de Neonatología de este hospital cusqueño, donde un equipo de pediatras, neonatólogos, enfermeras y otros especialistas monitorean a diario su evolución.

La Dra. María Chávez, jefa de Neonatología del hospital Adolfo Guevara, informó que los neonatos tienen mucha vitalidad, pero, por ser prematuros, están siendo atendidos en incubadoras, con un soporte respiratorio que tendrán hasta que lo requieran y de acuerdo a la evolución de cada uno.

"El equipo está muy contento con la llegada de estos tres bebés y les estamos dando las atenciones y cuidados que requieren para que vayan sanitos a casa. La mamita se viene recuperando en el área de Obstetricia, luego de la cesárea a la que fue sometida", sostuvo.

Padres de los trillizos nacidos en Cusco.

Los emocionados papás, Magdalena y Miguel, pudieron ver por primera vez juntos a los trillizos en el Servicio de Neonatología, donde reciben los cuidados adecuados hasta que puedan ir a casa. Ambos acudieron a esta área especializada para dejar la leche materna que el personal les dará a los recién nacidos para fortalecer su alimentación.

Cabe precisar que, el Servicio de Neonatología cuenta con más de 50 profesionales que, además de recibir bebes prematuros, atiende a recién nacidos con otras patologías muy complejas como posoperados, problemas intestinales, entre otras.

El único en atender partos

El hospital Adolfo Guevara de EsSalud Cusco cuenta con 36 camas y es el único establecimiento de la región que atiende partos con un área de Neonatología, con unidad de cuidados intensivos e intermedios para casos complejos.

Hospital Adolfo Guevara de EsSalud en el Cusco atiende partos de la región.

Al año atiende más de tres mil nacimientos, un promedio de 250 por mes, y recibe referencias para atender pacientes de alta complejidad, no solo de Cusco sino también de Quillabamba, Puerto Maldonado y Abancay. El 10 % de los nacimientos por año son prematuros y el 50 % de este grupo requiere cuidados intensivos e intermedios.

Buscaban uno y llegaron tres

Tras una larga espera, Magdalena y Miguel, cusqueños y docentes de profesión, hicieron su sueño realidad. Desde hace tres años buscaban un hermanito para su pequeña hija de ocho años y su anhelado deseo se triplicó.

Luego de un embarazo con muchos cuidados, llegó el día esperado. Al finalizar la tarde del 1 de febrero nacieron dos mujercitas y un hombrecito, que ahora complementarán su hogar y serán la alegría de toda la familia.

"No imaginé tener tres bebes. Dios me los mandó y estoy muy feliz. Los amo mucho y estoy muy emocionada. Me faltarán manos y brazos para atenderlos, pero con el apoyo de mi esposo y mi familia vamos a salir adelante", mencionó Magdalena Flores, madre de los trillizos.

Por su parte, Miguel Cáceres, el padre, dijo estar muy emocionado y agradecido con la atención en el hospital. "Los veo tan lindos a mis hijos y estoy contento que haya salido un varoncito, pero igual los voy a querer a los tres. Como son prematuros, todavía están en la incubadora porque los están monitoreando para ver su progreso", contó.