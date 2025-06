Ley para habilitar radio FM en celulares no aumentará precios de dispositivos móviles, afirma Jorge Baca

En diálogo exclusivo con Exitosa, el director del IDECOM, Jorge Baca Álvarez, se refirió a la aprobación del proyecto de ley para habilitar radio FM en celulares y destacó que esta no incrementará el precio de dichos dispositivos móviles. Asimismo, afirmó que la señal FM se ha caracterizado por ser capaz de mantenerse al aire ante una situación complicada o emergencias.

"Ha salido un comunicado de AFIN diciendo que esto va a encarecer los precios de los celulares, pero eso no es cierto. Acá la norma que ha sido estudiada y analizada, muy seria en su redacción no impone en equipos que no cuenten con la capacidad que cuenten con ello (radio FM). Estamos hablando de equipos que cuentan con la capacidad y que la han tenido apagada", señaló.