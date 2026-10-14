La selección peruana definió sus dos amistosos para la fecha FIFA de noviembre ante Bolivia y Honduras

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana definió sus dos compromisos amistosos para la fecha FIFA de noviembre, con Bolivia y Honduras como rivales. Esta información fue confirmada recientemente por el periodista César Vivar en el programa 'Doble Punta'.

Perú se medirá ante Bolivia y Honduras en noviembre

Como parte de su preparación para el inicio de las próximas eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, la Blanquirroja afrontará dos desafíos más tras su tour en Norteamérica en el que logró sumar dos derrotas ante Estados Unidos (4-1), Canadá (2-0) y Colombia (2-0), mientras que rescató solo un empate ante México (1-1).

Ahora, el periodista deportivo César Vivar dio a conocer este miércoles, 14 de octubre, que el combinado patrio que dirige Mano Menezes se medirá ante Bolivia y Honduras en noviembre. Además, precisó la fecha de ambos encuentros y las plazas que los albergarán.

De acuerdo a la información que maneja el hombre de prensa, la escuadra del equipo nacional chocará el próximo viernes 13 de noviembre ante su similar de la selección altiplánica y sobre el estadio señaló "aunque el escenario está por definirse". "Todo apunta a que el encuentro se disputará en el estadio Monumental de la 'U'", sostuvo.

"El comando técnico prepara una convocatoria amplia, diseñada estratégicamente para afrontar un duelo en el llano y otro en altura", agregó el periodista César Vivar.

Además, afirmó que el segundo cotejo será contra la selección centroamericana de Honduras y se jugará el martes, 17 de noviembre, en la ciudad del Cusco, sin embargo, no sostuvo en qué coloso se desarrollará.

Cabe señalar que en un principio se tenía previsto que el encuentro en la altura sea ante la selección de Costa Rica, sin embargo, por último con este dato de Vívar quedó descartado.

¿Cómo le fue a Perú en sus amistosos FIFA?

Bajo la dirección técnica de Mano Menezes, la selección peruana afrontó un total de ocho amistosos. En el mes de marzo Perú cayó 2-0 ante Senegal y posteriormente igualó 2-2 con Honduras. En junio venció 2-1 a Haití , sin embargo, perdió 3-1 ante la actual campeona del mundo España.

En septiembre y octubre tuvo también un camino irregular debido a que cayó goleado por 4-1 ante Estados Unidos, empató 1-1 ante México, perdió 2-0 ante Canadá y Colombia, respectivamente.

En síntesis, de acuerdo al periodista deportivo César Vivar la selección peruana ya definió sus dos amistosos para la próxima fecha FIFA de noviembre. El próximo viernes 13 de noviembre chocará ante Bolivia en el estadio Monumental de la 'U' y el martes 17 de noviembre se enfrentará a su similar de Honduras.