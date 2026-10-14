Liga 1: así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la fecha 11

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A falta de seis fechas para la conclusión del Torneo Clausura, la lucha por el campeonato nacional se mantiene al rojo vivo con cuatro equipos igualados en el primer lugar. Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Sport Huancayo lideran la tabla con 22 puntos cada uno tras la disputa de la fecha 11.

Múltiple empate en el liderazgo y triunfos clave en la jornada

La undécima fecha dejó victorias decisivas en la pelea por la cima, empezando por Sporting Cristal, que venció 0-1 a UTC en Cajamarca con gol de Luis Iberico. Con este resultado, el cuadro celeste alcanzó las 22 unidades y mantuvo una diferencia de gol de 11, la misma que Deportivo Garcilaso. La escuadra cusqueña tropezó en condición de local tras caer por la mínima diferencia ante Sport Huancayo.

El conjunto de Sport Huancayo logró la victoria en el Cusco gracias a una solitaria anotación del ecuatoriano Daniel Porozo. Con este triunfo, el 'Rojo Matador' alcanzó la línea de los 22 puntos en la clasificación general, aunque registra siete goles menos que sus competidores directos. Por su parte, Alianza Atlético de Sullana dio el golpe tras golear 1-3 a Sport Boys en la cancha del Estadio Miguel Grau.

Los goles del cuadro sullanero fueron obra de Jorge del Castillo en dos ocasiones y de Guillermo Larios, mientras que Percy Liza descontó para los rosados. Por otro lado, Cienciano abrió la fecha venciendo 0-2 a CD Moquegua con tantos de Neri Bandiera y Carlos Garcés.

Desempeño de los perseguidores y desarrollo de los clásicos del fin de semana

En el pelotón de perseguidores, Universitario de Deportes se ubicó en la quinta casilla con 21 puntos tras igualar 2-2 frente a Melgar en el Estadio Monumental. El delantero Álex Valera convirtió un doblete de cabeza para el cuadro crema, mientras que Bernardo Cuesta y Cristian Bordacahar anotaron para el elenco arequipeño.

Alianza Lima también acortó distancias con la cima del torneo luego de imponerse 1-2 en su visita a Cusco FC. Las anotaciones del triunfo blanquiazul llegaron mediante goles en propia puerta de los locales Álvaro Ampuero y Piero Díaz, en un cotejo donde Aldair Fuentes resultó expulsado.

Finalmente, la jornada 11 concluyó con la igualdad 1-1 entre Comerciantes Unidos y Juan Pablo II en la ciudad de Cutervo, con tantos marcados por Rodrigo Vilca y Pablo Míguez. Con estos marcadores, el campeonato peruano entra en su recta decisiva con un panorama sumamente parejo en todas las zonas de la tabla.