¡Vinicius Jr. no jugará el cásico! El Comité de Competición impone cuatro partidos de sanción por jalón de cabello

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El atacante brasileño Vinícius Jr no formará parte del equipo que enfrentará al FC Barcelona el próximo 25 de octubre. El Comité de Competición determinó suspenderlo con cuatro partidos tras el incidente protagonizado frente al Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu.

Cabe mencionar que la medida disciplinaria se hizo oficial luego de una reunión este miércoles 14 de octubre. Ante ello, el cuadro madridista deberá reestructurar su equipo tras perder a su figura en el duelo que terminó 1-0, producto de la expulsión recibida en los últimos minutos del choque.

🚨😂 VINICIUS JR SENT OFF AGAINST VILLARREAL FOR HAIR-PULLING! 😭!



This man just can't stay out of the headlines! #RMA pic.twitter.com/a3xcTViC2N — The Final Whistle (@Rufus_45) October 10, 2026

Sanción de cuatro partidos por agredir a Nathan Saliba

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) basó su resolución del miércoles en el acta escrita por la máxima autoridad del partido, quien documentó los motivos exactos de la expulsión del jugador en el minuto 73.

"Con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos" y por dirigirse al árbitro en "actitud agresiva", dijo el colegiado Isidro Díaz.

En esa línea, el incidente se produjo luego de que el '7' del conjunto blanco ingresara desde el banquillo y jugara 20 minutos, logrando marcar el 2-0 a pase del inglés Jude Bellingham y celebrando con rabia para dejar atrás un inicio irregular de temporada, aunque el VAR llamó al árbitro para advertir el tirón de pelo previo.

Tras anularse el tanto, el jugador recibió la tarjeta roja y abandonó la cancha realizando numerosos gestos de frustración frente a las gradas por esta nueva expulsión.

#FanáticosPlus | 😳🟥 ¡ASÍ REACCIONÓ VINICIUS TRAS VER LA ROJA!



El brasileño no ocultó su reacción luego de ser expulsado ante el Villarreal. pic.twitter.com/qIjAQqpfx2 — Fanáticos + (@FanaticosGMV) October 10, 2026

Ausencia en el Clásico y bajas hasta el 7 de noviembre

El documento oficial por el Comité arbitral también registró el comportamiento del delantero luego de que el árbitro le mostrara la cartulina roja, un factor que complementó el reporte disciplinario sobre el terreno de juego.

No obstante, con esta sanción de cuatro partidos , el madridista será baja confirmada para el partido del domingo que viene contra el Sevilla y en el clásico en Barcelona, afectando la planificación del equipo para ambos duelos.

El jugador tampoco podrá saltar al campo en las siguientes jornadas programadas contra el Racing en Santander el 1 de noviembre, ni en el enfrentamiento fijado en Mestalla ante el Valencia el día 7 del mismo mes.