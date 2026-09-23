Perú acuerda cooperacion económica con EE. UU. y otros países del Escudo de las Américas: ¿qué implica esta medida?

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Economía

En el marco de la iniciativa Escudo de las Américas, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un comunicado donde refería varios puntos a tocar con los países que son parte de la iniciativa.

Asimismo, el Perú y otros países participantes buscan fortalecer mecanismos para revisar y supervisar inversiones estratégicas, con el objetivo de conocer el origen de los capitales, identificar posibles riesgos y proteger sectores vinculados con la seguridad económica.

Perú fortalece alianza Escudo de las Américas

Los gobiernos plantean que las inversiones extranjeras cumplan con las leyes nacionales y estándares de transparencia. La propuesta no busca impedir el ingreso de capitales, sino establecer procedimientos que permitan verificar su procedencia y sus posibles efectos.

Comunicado del Departamento de Estado (Captura)

Protegen minerales estratégicos

Otro de los ejes del Escudo de las Américas es la protección de las cadenas de suministro de minerales críticos, mediante fuentes de abastecimiento diversificadas y confiables. Estos recursos son relevantes para sectores como energía, tecnología, telecomunicaciones y producción industrial.

Para el Perú, esta estrategia busca reducir la dependencia de determinados mercados y enfrentar eventuales interrupciones en el suministro. Además, los países podrán intercambiar experiencias sobre políticas de abastecimiento, inversión y protección de recursos estratégicos.

Impulsan empleo y tecnología segura

La iniciativa también plantea que una mayor seguridad económica debe estar acompañada de desarrollo, empleos estables y oportunidades para la población. Por ello, los países participantes consideran necesario impulsar políticas que favorezcan el crecimiento y las condiciones sociales.

En el ámbito tecnológico, el Escudo de las Américas contempla promover regulaciones para trabajar con proveedores confiables de infraestructura digital y proteger redes, sistemas y servicios esenciales.

Para el Perú, la cooperación busca fortalecer la transparencia de las inversiones, la seguridad de los recursos estratégicos y el desarrollo tecnológico, mientras se fomenta el intercambio de información y conocimientos entre los países participantes.