Alejandro Schneider revela por qué Alianza Lima sufrió para vencer a Rebaza Acosta: "Hicieron un gran trabajo"

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima arrancó la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley con una victoria ajustada ante Rebaza Acosta. Sin embargo, las vigentes tricampeonas tuvieron que esforzarse para quedarse con el triunfo por 3-2, en un encuentro que puso a prueba al equipo dirigido por Alejandro Schneider.

Alejandro Schneider destaca a Rebaza Acosta

Tras el partido, el entrenador argentino reconoció que el rival hizo un buen trabajo y complicó a las 'íntimas' durante gran parte del encuentro. Según explicó, el ataque del conjunto chalaco fue uno de los puntos que más dificultades les generó.

"Rebaza hizo un gran trabajo, la verdad que nos pusieron en jaque todo el tiempo. Jugaron muy bien en ataque. De hecho, recién estaba viendo los números y me parece que es lo que mejor hicieron. Nosotros por supuesto que después vamos a analizar el trabajo para ver en qué tenemos que ajustar, pero ahora no puedo decir algo particular", señaló.

Schneider también dejó en claro que esperaba un partido exigente, pues considera que el nivel de la Liga Peruana de Vóley viene creciendo temporada tras temporada. No obstante, admitió que Rebaza Acosta logró sorprenderlas con su desempeño.

"Nosotros sabemos que la liga está creciendo año a año. Yo no esperaba que el partido de hoy fuese fácil. Nosotros lo preparamos como preparamos todos los partidos y repito, para mí ellas hicieron un gran trabajo y nos sorprendieron", manifestó.

¿Por qué ingresó Ioana Baciu en Alianza Lima?

Otro de los puntos que explicó el técnico fue el ingreso de la voleibolista rumana Ioana Baciu, quien se convirtió en una alternativa importante para modificar el ataque de Alianza Lima.

Schneider indicó que el equipo estaba concentrando demasiados ataques por la zona de cuatro, una situación que Rebaza Acosta había logrado controlar. Por ello, decidió realizar un cambio para abrir más la red y encontrar nuevas opciones ofensivas.

"Ese cambio la verdad que nos ayudó mucho, sobre todo a abrir la red. Estábamos muy por el lado de cuatro y nos estaban tocando la pelota. No fue porque Dani (Bulaich) lo estuviese haciendo mal, pero decidimos abrir un poco la red y por el tema de la limitación de extranjeras tuvimos que optar por eso", explicó.

El entrenador aclaró que la sustitución de Daniela Bulaich no se debió a un mal rendimiento, sino a una decisión táctica para responder a las dificultades del encuentro.

Así, Alianza Lima consiguió su primera victoria en la Liga Peruana de Vóley 2026/27, aunque Alejandro Schneider reconoció que el equipo deberá revisar su desempeño para corregir detalles y afrontar sus próximos compromisos.