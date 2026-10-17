Pablo Guede tendría nuevos objetivos en Alianza Lima: estos son los fichajes que se evalúan para 2027

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima empieza a planificar la temporada 2027 y ya tendría en la mira a cuatro futbolistas que podrían sumarse al equipo. Aunque todavía no se conoce si los posibles fichajes responden a un pedido de Pablo Guede, la directiva blanquiazul estaría avanzando en conversaciones para reforzar la plantilla.

Alianza alista fichajes para 2027

La directiva de Alianza Lima no quiere esperar hasta el final de la temporada para comenzar a planificar el próximo año. Por ello, ya estaría evaluando opciones en el mercado de fichajes con el objetivo de darle mayor competitividad al plantel y contar con alternativas para afrontar los próximos desafíos.

De acuerdo con el periodista Enrique de la Rosa, quien brindó detalles sobre los movimientos en Matute durante el programa Fútbol Champán, existen cuatro futbolistas que vienen siendo evaluados por el club blanquiazul. Se trata de:

Piero Magallanes

Mauricio Arrasco

Matías Córdova

Emilio Saba

"En Alianza Lima están hablando con varios jugadores. Todavía no para traer a uno, sino para tenerlos como una oportunidad en caso se le vaya Cantero, tienen que reforzarse. Se han sentado con Magallanes, pero Magallanes se ha sentado con medio mundo", comentó el periodista.

Según la información difundida, el interés por estos futbolistas todavía no significa que exista un acuerdo cerrado. La institución estaría explorando alternativas para anticiparse a posibles salidas y evitar que el equipo pierda opciones importantes de cara a la siguiente campaña.

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Posibles salidas de Alianza Lima

Mientras Alianza Lima analiza posibles incorporaciones para 2027, otro asunto que genera expectativa es la continuidad de algunos integrantes de su actual plantilla.

Uno de los casos mencionados es el de Alan Cantero, quien podría dejar el equipo si Pablo Guede continúa al mando, de acuerdo con información de Marcello Merizalde.

A ello se suma la situación de Eryc Castillo, cuya permanencia tampoco estaría completamente asegurada. Según lo informado en Exitosa Deportes, el futbolista ecuatoriano estaría en la mira de clubes del fútbol mexicano, una posibilidad que podría abrirle las puertas a una transferencia al extranjero.

Por ahora, no se han confirmado las salidas ni las incorporaciones mencionadas. Además, el futuro de Pablo Guede sigue siendo un punto pendiente, pues el entrenador todavía no renueva su vínculo contractual con el club íntimo.

Alianza Lima ya evalúa alternativas para reforzar su plantilla de cara al 2027. Piero Magallanes, Mauricio Arrasco, Matías Córdova y Emilio Saba figuran entre los futbolistas que estarían en el radar blanquiazul, mientras la directiva también sigue de cerca la continuidad de Pablo Guede y las posibles salidas de Alan Cantero y Eryc Castillo.