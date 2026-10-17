Melgar vs. Deportivo Garcilaso: el cuadro arequipeño se impuso 4-2 en un disputado encuentro

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

FBC Melgar firmó una emotiva remontada y superó 4-2 a Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental de la UNSA por la duodécima jornada del Torneo Clausura 2026. El equipo arequipeño logró sobreponerse a una desventaja de dos goles tras un inicio adverso y desató su poderío ofensivo durante la etapa complementaria.

Ventaja cusqueña en el inicio y reacción rojinegra

El trámite del compromiso comenzó con sorpresas desde los primeros minutos del juego en la ciudad de Arequipa. Facundo Castelli aprovechó una desconcentración en el área chica para abrir el marcador a favor de Deportivo Garcilaso a los 9 minutos de la primera parte.

Durante el arranque del complemento, la escuadra visitante estiró la ventaja mediante una definición de Francisco Arancibia a los 57 minutos. No obstante, el conjunto dominó no bajó los brazos y encontró el descuento rápidamente a los 62 minutos tras una ejecución desde el punto penal por parte de Jhonny Vidales.

La anotación del descuento le dio un nuevo aire al equipo local, que volcó todas sus líneas al ataque en busca del empate. La presión constante sobre la salida del rival permitió a los arequipeños recuperar el control de las acciones en el terreno de juego.

Ráfaga goleadora en la UNSA y posiciones en la tabla

La remontada del cuadro local se consolidó a los 73 minutos con la aparición del delantero Bernardo Cuesta en el área chica para establecer el marcador parcial de 3-2. Tan solo tres minutos después, Cristian Bordacahar aprovechó los espacios dejados por la zaga cusqueña para marcar el cuarto gol y sentenciar el triunfo.

Las oportunidades para aumentar la diferencia continuaron sobre los minutos finales del cotejo en la UNSA. Franco Zanelatto y Juan Escobar contaron con opciones claras frente al guardameta Patrick Zubczuk, aunque el marcador ya no sufriría modificaciones hasta el silbatazo final del árbitro.

Con este resultado, Melgar alcanzó los 22 puntos en la clasificación del Torneo Clausura y escaló hasta la segunda casilla de la tabla acumulada con 50 unidades. Por su parte, Deportivo Garcilaso se quedó con 22 puntos en el certamen y sumó 48 unidades en el acumulado general.

En ese sentido, Melgar buscará mantener el impulso anímico y el nivel de juego mostrado en esta importante victoria durante las próximas jornadas del campeonato con el firme objetivo de pelear por el título del Torneo Clausura 2026 y afianzarse en las posiciones de vanguardia de la tabla acumulada.