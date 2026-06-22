El Niño Costero en el Perú: Advierten que fenómeno provocaría una sequía extrema en la zona sur del país

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la presencia del fenómeno climático El Niño Costero, los especialistas han alertado las consecuencias que van a aparecer en el país debido a los cambios en la temperatura. Entre los más importantes se encuentra una sequía extrema en la zona sur del país.

Cambios en el clima peruano

En diálogo con Exitosa, el ingeniero Freddy Morán, presidente de la Comisión de Gestión de Riesgos del CIP Lima, advirtió que el fenómeno El Niño Costero podría tener efectos diferenciados en el territorio nacional. Según explicó, mientras algunas regiones registrarían un incremento de lluvias, el sur del país podría enfrentar una sequía extrema.

El representante menciona que se ha dado un comunicado Enfen a inicios de la semana pasada para precisar las nuevas condiciones que se alertan frente al fenómeno de El Niño Costero, anunciando que se proyecta hasta los primeros meses del 2027 y eso ha generado alarma.

"Las condiciones poco a poco se han ido incrementando, hoy en día estamos sobre los 3 o 4 grados de la temperatura promedio normal, que significa esto, que en el desarrollo de los siguientes meses vamos a tener un incremento considerable, lo cual va a afectar a toda la zona costera frente a lluvias intensas", enfatizó Morán.

Gobierno entrante deberá enfrentar la problemática

Como parte de la conversación, el representante de la Comisión de Riesgos mencionó la importancia del estado en estos casos climáticos porque "todos los tiempos están agotados", haciendo énfasis en el cambio de gobierno que se aproxima y las acciones que tiene que tomar en cuánto a prioridades.

"A través del colegio de ingenieros del Perú, estamos desarrollando un plan para hacer una visita territorial en todo el departamento de Lima, desde Canta hasta las cuencas que se han visto afectadas por este fenómeno para elevar al gobierno y pueda hacer intervenciones en un corto tiempo", precisó el especialista.

Sequía extrema llegaría a la zona sur del país

En ese sentido, se precisó uno de los cambios más significativos en el territorio nacional como la presencia de sequía extrema en la zona sur.

"En el lado sur peruano lo que vamos a tener es una sequía extrema, lo cual va a afectar muchas condiciones, la salud, pero el tema alimentario y en las infraestructuras que va a afectar en todo nuestro país", comentó el presidente de la Comisión

Finalmente, el Niño Costero en el Perú, es un fenómeno que viene generando cambios importantes en el territorio, siendo uno de estos la sequía extrema en la zona sur del país.