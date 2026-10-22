Alianza Lima y el arquero que buscará fichar sí o sí para la temporada 2027: "Tiene contrato con su club, pero..."

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima no quiere esperar hasta el final de la temporada para preparar su próximo plantel. Mientras pelea por el título de la Liga 1 2026, la directiva blanquiazul ya analiza posibles refuerzos para el 2027 y tiene en la mira a un arquero de la selección peruana ¿De quién se trata y qué tendría que pasar para que llegue a Matute?

Alianza Lima volvería a la carga por Pedro Gallese

El arquero que aparece nuevamente en los planes de Alianza Lima es Pedro Gallese, actual guardameta del Deportivo Cali y titular de la selección peruana.

Según comentaron los periodistas José Varela y Ana Lucía Rodríguez, el club de La Victoria no habría descartado su incorporación y buscaría una nueva oportunidad para ficharlo en la próxima temporada.

El interés no es nuevo. El 'Pulpo' ya defendió la camiseta blanquiazul en 2019, cuando llegó en calidad de préstamo y disputó la final nacional frente a Deportivo Binacional.

Aunque Alianza Lima no pudo quedarse con el título, el arquero mantiene un vínculo especial con la institución y ha expresado su deseo de conquistar un campeonato con el equipo de sus amores.

Sin embargo, su regreso no sería sencillo. Gallese tiene contrato con Deportivo Cali hasta finales de 2027, una situación que ya complicó los intentos de Alianza Lima a mitad de este año.

¿Qué falta para que Pedro Gallese llegue a Matute?

El periodista José Varela, durante el programa Modo Fútbol, señaló que no descarta que los íntimos vuelvan a intentar el fichaje del arquero peruano, pese a las dificultades contractuales.

"Gallese es un jugador que Alianza Lima lo quiso a mitad de año y obvio, seguramente lo van a intentar nuevamente", comentó.

En la misma línea, Ana Lucía Rodríguez sostuvo en Hablemos de MAX que el club buscaría convencer al guardameta, aunque deberá evaluar las condiciones de su contrato con el equipo colombiano.

La clasificación a un torneo internacional también podría jugar a favor de Alianza Lima. Disputar la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana sería un atractivo para Gallese, además de las condiciones económicas que pueda ofrecerle la institución blanquiazul.

Por ahora, no existe una propuesta formal confirmada y todo dependerá de las negociaciones que puedan abrirse entre ambos clubes.

Otro arquero que podría quedar fuera de los planes

La posible llegada de Gallese también tendría consecuencias en la planificación del arco blanquiazul. De acuerdo con lo señalado por Varela, si se concreta el fichaje del seleccionado peruano, Matías Córdova, arquero de Comerciantes Unidos que también habría despertado interés, quedaría fuera de las opciones.

La intención de Alianza Lima sería incorporar a un solo guardameta para competir por el puesto con Alejandro Duarte, quien tiene contrato vigente hasta diciembre de 2028.

Así, Pedro Gallese vuelve a colocarse como una de las prioridades de Alianza Lima para la temporada 2027. Aunque su vínculo con Deportivo Cali representa el principal obstáculo, los íntimos buscarían otra oportunidad para concretar su regreso a Matute.