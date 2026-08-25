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Papa León XIV vuelve a Perú: Gobierno declara de interés nacional la llegada del sumo pontífice al país

Tras confirmarse la llegada del papa León XIV al Perú, el Gobierno declaró de interés nacional su visita y las actividades que se llevarán a cabo en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa durante su estadía en el país.

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/08/2026

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Luego que se confirmara la fecha oficial en la que llegará el papa León XIV al país, el Gobierno encabezado por Keiko Fujimori emitió un documento que, declara de interés nacional la llegada del sumo pontífice al Perú.

Decreto supremo anuncia que visita del papa León XIV es de interés nacional

Por medio de un decreto supremo, el Gobierno declaró de interés nacional la visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 17 de noviembre de 2026. La medida también comprende las actividades, reuniones y eventos que se desarrollarán durante el segundo semestre de este año.

"Se declara de interés nacional la visita de Su Santidad el Papa León XIV al Perú del 11 al 17 de noviembre de 2026, así como sus actividades, reuniones y eventos preparatorios y conexos, que se llevarán a cabo durante el segundo semestre del año 2026", expresa el documento.

La decisión fue adoptada luego de que la Santa Sede confirmara oficialmente la visita del sumo pontífice, atendiendo a la invitación formulada por el Gobierno peruano. El viaje contempla diversas actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

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En ese contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá a su cargo la organización de los eventos oficiales vinculados con la visita según lo que dice la ley peruana.

"En virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 30154, la declaración de interés nacional de la visita de Su Santidad el Papa León XIV al Perú, así como sus actividades, reuniones y eventos preparatorios y conexos que se llevarán a cabo durante dicho período, implica la aplicación del procedimiento especial de contratación establecido en dicha ley", afirma el decreto.

Un punto importante a destacar es que el decreto contempla el periodo del 11 al 17 de noviembre. Sin embargo, recientemente se confirmó que la visita del papa León XIV se concretaría únicamente del 11 al 16 de noviembre, según lo expresado por el canciller Carlos Espá el pasado 24 de agosto en una ceremonia en el Palacio Torre Tagle.

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Finalmente, el Gobierno peruano al declarar como interés nacional busca facilitar las acciones logísticas y administrativas requeridas para recibir al papa León XIV, quien realizará su recorrido por cuatro ciudades del país entre el 11 y el 16 de noviembre del presente año.

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