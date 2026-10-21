Alianza Lima visitó al Señor de los Milagros, pero tres futbolistas no estuvieron presentes: ¿por qué faltaron?

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima volvió a demostrar su devoción al Señor de los Milagros con la tradicional visita de su plantel al Santuario de Las Nazarenas. Sin embargo, tres futbolistas no acompañaron a sus compañeros durante la ceremonia religiosa y sus ausencias no pasaron desapercibidas.

Alianza visitó al Señor de los Milagros

Como ocurre cada octubre, Alianza Lima cumplió con una de sus tradiciones más emblemáticas al acudir al Santuario de Las Nazarenas para participar en la ceremonia de bendición al Señor de los Milagros.

La delegación blanquiazul estuvo conformada por jugadores del primer equipo, integrantes del comando técnico y miembros de la directiva, quienes se reunieron en el recinto religioso para formar parte de este momento especial para la institución victoriana.

No obstante, durante la actividad hubo tres ausencias que despertaron la curiosidad de los hinchas íntimos. Renzo Garcés, Jairo Vélez y Mateo Antoni no estuvieron junto al resto de sus compañeros, lo que generó interrogantes sobre las razones por las que se perdieron la tradicional visita.

¿Por qué tres futbolistas faltaron?

El periodista Aaron Virhuez, del diario El Diez, dio a conocer los motivos detrás de las ausencias de los tres futbolistas de Alianza Lima. Según informó el comunicador a través de su cuenta oficial de X, los casos de Garcés y Vélez están relacionados con sus creencias religiosas.

Renzo Garcés, Jairo Vélez y Mateo Antoni no estuvieron hoy en Las Nazarenas. Los dos primeros por ser cristianos y el uruguayo arrastra una lesión, difícilmente llegue al encuentro ante Moquegua. @eldiezperu October 20, 2026

Ambos jugadores profesan la fe cristiana, por lo que no participaron en la ceremonia junto al resto de la delegación blanquiazul. De esta manera, sus ausencias responden a sus convicciones personales y no a un problema físico, según la información difundida por el periodista.

La situación de Mateo Antoni, en cambio, es diferente. El defensor uruguayo atraviesa un problema físico que le impidió acudir al Santuario de Las Nazarenas.

Alianza Lima y su próximo partido

Ahora, Alianza Lima debe concentrarse en la recta final del campeonato nacional. El conjunto blanquiazul tendrá un importante desafío como visitante frente a CD Moquegua, en un encuentro en el que buscará sumar puntos para mantenerse en la pelea por el Clausura.

El compromiso está programado para este domingo 25 de octubre, desde la 1:15 p. m. (hora peruana), en el Estadio 25 de Noviembre.

Así, la visita de Alianza Lima al Señor de los Milagros estuvo marcada por las ausencias de tres futbolistas. Renzo Garcés y Jairo Vélez no acudieron por sus convicciones cristianas, mientras que Mateo Antoni se perdió la ceremonia debido a un problema físico.